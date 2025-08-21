Le Circuit des remparts et Fort de Bellecroix Metz Moselle

Le Circuit des remparts et Fort de Bellecroix Adultes Vélo de route Facile

Le Circuit des remparts et Fort de Bellecroix Avenue de Blida 57000 Metz Moselle Grand Est

Circuit proposé allant du pont des Grilles jusqu’à la Porte des Allemands.

Il permet de découvrir les remparts du XXIIIème et XVème siècle, et côté rive droite de la Seille, on peut admirer les remparts du XVIIème siècle. On accède également par ce circuit au Fort de Bellecroix où l’on découvre les fortifications de la ville du XVIIIème et XIXème siècle.

4 kilomètres de promenades pour découvrir le passé militaire des bords de Seille, de Moselle et de la colline Sainte Croix.

Plan téléchargeable sur le site web de la Ville de Metz sur cette page.

https://metz.fr/fichiers/2018/07/27/plan_circuit_remparts.pdf +33 3 87 39 00 00

English :

Suggested route from Pont des Grilles to Porte des Allemands.

It takes in the city’s 18th- and 15th-century ramparts, while the 17th-century ramparts can be admired on the right bank of the Seille. The tour also takes you to Fort de Bellecroix, where you can discover the city?s 18th- and 19th-century fortifications.

4 kilometers of walks to discover the military past of the banks of the Seille, Moselle and Sainte Croix hills.

You can download the map from the City of Metz website on this page.

Deutsch :

Vorgeschlagener Rundgang von der Pont des Grilles bis zum Porte des Allemands.

Jahrhundert und auf der rechten Seite der Seille kann man die Stadtmauern aus dem 17. Jahrhundert bewundern. Über diesen Rundweg gelangt man auch zum Fort de Bellecroix, wo man die Stadtbefestigungen aus dem 18. und 19.

auf 4 km Spaziergängen können Sie die militärische Vergangenheit der Ufer der Seille, der Mosel und des Hügels Sainte Croix entdecken.

Plan zum Herunterladen auf der Website der Stadt Metz auf dieser Seite.

Italiano :

Il percorso va dal Pont des Grilles alla Porte des Allemands.

Si possono ammirare le mura della città risalenti al 23° e al 15° secolo e, sulla riva destra della Seille, i bastioni del 17° secolo. Questo percorso porta anche al Fort de Bellecroix, dove si possono ammirare le fortificazioni della città del XVIII e XIX secolo.

4 chilometri di passeggiate per scoprire il passato militare delle rive della Seille, della Mosella e della collina di Sainte Croix.

La mappa può essere scaricata dal sito web della città di Metz a questa pagina.

Español :

La ruta va desde el Pont des Grilles hasta la Porte des Allemands.

Recorre las murallas de la ciudad que datan de los siglos XXIII y XV, y en la orilla derecha de la Seille, podrá admirar las murallas del siglo XVII. Esta ruta también le llevará al Fuerte de Bellecroix, donde podrá contemplar las fortificaciones de los siglos XVIII y XIX de la ciudad.

4 kilómetros de paseos para descubrir el pasado militar de las orillas del Seille, del Mosela y de la colina Sainte Croix.

El mapa puede descargarse del sitio web de la Ciudad de Metz en esta página.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Système d’information touristique Lorrain