Le circuit des Roseaux Puttelange-aux-Lacs Moselle

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le circuit des Roseaux Digue de l’étang de Diefenbach-lès-Puttelange 57510 Puttelange-aux-Lacs Moselle Grand Est

Une belle balade d’une distance d’environ 7,5 km, presque entièrement autour de l’étang de Diefenbach à Puttelange-aux-Lacs. Entouré d’une végétation luxuriante, cet étang de 75 hectares fait parti des ouvrages de la Ligne Maginot Aquatique. Il fût construit avant la seconde guerre mondiale pour être une barrière naturelle. Aujourd’hui, c’est un havre de paix pour la faune locale, où les oiseaux aquatiques peuplent les berges, ajoutant une touche de vie à ce paysage déjà idyllique.

Bordé par plus de 320 hectares de forêt, vous apprécierez les sentiers qui longent les rives de l’étang, les odeurs de sous-bois en automne ou après une pluie d’été et la vue sur l’eau, entre quelques feuillages et roseaux. Une immersion en pleine nature loin de la circulation, où vous apprécierez le calme à l’ombre des arbres et prendrez le temps d’observer les oiseaux. Un circuit rafraîchissant en été, au fil de l’eau, qui offre de belles vues sur l’étang.

Sur la rive nord, un observatoire ornithologique a été aménagé pour que vous puissiez admirer la faune locale en toute discrétion. L’occasion de prendre le temps d’observer une grande variété d’espèces qui profitent de cette belle étendue d’eau canards, oies, hérons, poules d’eau, grenouilles et crapauds. Pensez à glisser une paire de jumelles dans votre sac à dos pour profiter pleinement de la nature qui vous entoure. Après l’observatoire, sur la partie nord du circuit, il est possible de rejoindre le point de départ en longeant les rives de l’étang ou en suivant le balisage (anneau brun) qui passe en lisière de forêt.

A voir aussi ! Une belle vue panoramique vers Hoste, avec une table d’orientation en lisière de forêt vient compléter les points d’intérêt du circuit, en prolongeant le tracé à la pointe nord (panneau La croisée). Une table de pique-nique à cet endroit est idéale pour se détendre et profiter de la vue.

– Variante le circuit Le Chêne et le Roseau (12,2 km), au départ de Diefenbach-lès-Puttelange ou directement à l’étang de Diefenbach.

– Balisage rectangle jaune

– Secteur géographique Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique

– Point de départ Diefenbach-lès-Puttelange (annexe de Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Digue de l’étang

English :

A beautiful 7.5 km walk, almost entirely around the Etang de Diefenbach in Puttelange-aux-Lacs. Surrounded by lush vegetation, this 75-hectare pond is part of the Maginot Aquatic Line. It was built before the Second World War as a natural barrier. Today, it is a haven of peace for the local fauna, with aquatic birds populating the banks, adding a touch of life to this already idyllic landscape.

Bordered by more than 320 hectares of forest, you’ll enjoy the paths along the banks of the pond, the scent of the undergrowth in autumn or after a summer rain, and the view over the water, between some foliage and reeds. An immersion in nature, far from traffic, where you can enjoy the peace and quiet in the shade of the trees and take the time to observe the birds. A refreshing summer circuit along the water, with beautiful views over the pond.

On the north shore, an ornithological observatory has been set up so that you can admire the local fauna in complete privacy. This is your chance to observe a wide variety of species that enjoy this beautiful stretch of water: ducks, geese, herons, moorhens, frogs and toads. Don’t forget to pack a pair of binoculars in your backpack, so you can enjoy the natural surroundings to the full. After the observatory, on the northern part of the circuit, you can return to the starting point by walking along the banks of the pond, or by following the signposting (brown ring) which runs along the edge of the forest.

Also worth seeing! A beautiful panoramic view towards Hoste, with an orientation table at the edge of the forest, completes the circuit?s points of interest, extending the route to the northern point (La croisée sign). A picnic table at this point is ideal for relaxing and enjoying the view.

– Variation: the Le Chêne et le Roseau trail (12.2 km), starting from Diefenbach-lès-Puttelange or directly from the Diefenbach pond.

– Markings: yellow rectangle

– Geographical area: Along the ponds of the aquatic Maginot Line

– Starting point: Diefenbach-lès-Puttelange (annex of Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Digue de l’étang

Deutsch :

Ein schöner Spaziergang von etwa 7,5 km Länge, der fast vollständig um den Etang de Diefenbach in Puttelange-aux-Lacs führt. Dieser 75 Hektar große, von üppiger Vegetation umgebene Teich gehört zu den Bauwerken der Maginot-Linie (Ligne Maginot Aquatique). Er wurde vor dem Zweiten Weltkrieg als natürliche Barriere angelegt. Heute ist er eine Oase der Ruhe für die lokale Fauna, wo Wasservögel die Ufer bevölkern und der ohnehin schon idyllischen Landschaft einen Hauch von Leben verleihen.

Von über 320 Hektar Wald gesäumt, werden Sie die Wege entlang der Ufer des Teichs, den Geruch des Unterholzes im Herbst oder nach einem Sommerregen und den Blick auf das Wasser zwischen einigen Laubbäumen und Schilf genießen. Ein Eintauchen in die Natur fernab des Verkehrs, wo Sie die Ruhe im Schatten der Bäume genießen und sich die Zeit nehmen, Vögel zu beobachten. Eine erfrischende Sommertour entlang des Wassers mit schönen Ausblicken auf den Teich.

Am Nordufer wurde ein ornithologisches Observatorium eingerichtet, in dem Sie die heimische Tierwelt ungestört bewundern können. Hier haben Sie die Gelegenheit, eine Vielzahl von Arten zu beobachten, die von diesem schönen Gewässer profitieren: Enten, Gänse, Reiher, Teichhühner, Frösche und Kröten. Denken Sie daran, ein Fernglas in Ihren Rucksack zu packen, damit Sie die Natur um Sie herum in vollen Zügen genießen können. Nach dem Observatorium auf dem nördlichen Teil des Rundwegs können Sie am Ufer des Teichs entlang zum Ausgangspunkt zurückkehren oder der Markierung (brauner Ring) folgen, die am Waldrand verläuft.

Auch sehenswert! Ein schöner Panoramablick nach Hoste mit einer Orientierungstafel am Waldrand vervollständigt die Sehenswürdigkeiten des Rundwegs, wenn Sie den Weg an der Nordspitze verlängern (Schild La croisée). Ein Picknicktisch an dieser Stelle ist ideal, um sich zu entspannen und die Aussicht zu genießen.

– Variante: Der Rundweg Le Chêne et le Roseau (12,2 km), ab Diefenbach-lès-Puttelange oder direkt am Teich von Diefenbach.

– Markierung: gelbes Rechteck

– Geografisches Gebiet: Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique (entlang der Teiche der Wasser-Maginot-Linie)

– Ausgangspunkt: Diefenbach-lès-Puttelange (Nebengebäude von Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Damm des Teichs

Italiano :

Una bella passeggiata di circa 7,5 km, quasi interamente intorno allo stagno di Diefenbach a Puttelange-aux-Lacs. Circondato da una vegetazione lussureggiante, questo stagno di 75 ettari fa parte della Linea Acquatica Maginot. Fu costruito prima della Seconda Guerra Mondiale come barriera naturale. Oggi è un’oasi di pace per la fauna locale, con uccelli acquatici che popolano le rive, aggiungendo un tocco di vita a questo paesaggio già idilliaco.

Circondato da oltre 320 ettari di foresta, si può godere dei sentieri che corrono lungo le rive dello stagno, del profumo del sottobosco in autunno o dopo una pioggia estiva, e della vista sull’acqua, tra qualche foglia e canneto. Un’immersione nella natura lontano dal traffico, dove godere della pace e della tranquillità all’ombra degli alberi e prendersi il tempo per osservare gli uccelli. Una passeggiata rinfrescante lungo l’acqua in estate, con una splendida vista sul laghetto.

Sulla riva nord è stata allestita una postazione per il bird-watching, per ammirare la fauna locale in totale privacy. Potrete così osservare un’ampia varietà di specie che si divertono in questo splendido specchio d’acqua: anatre, oche, aironi, gallinelle d’acqua, rane e rospi. Non dimenticate di mettere nello zaino un binocolo per sfruttare al meglio l’ambiente naturale. Dopo l’osservatorio, nella parte settentrionale del sentiero, si può tornare al punto di partenza camminando lungo le rive dello stagno o seguendo la segnaletica (anello marrone) che costeggia il bosco.

Da vedere! Una bella vista panoramica verso Hoste, con un tavolo di orientamento ai margini del bosco, completa i punti di interesse dell’escursione, prolungando il percorso fino al punto più a nord (indicazione La croisée). Un tavolo da picnic in questo punto è ideale per rilassarsi e godersi il panorama.

– Variante: il sentiero Quercia e Canna (12,2 km), con partenza da Diefenbach-lès-Puttelange o direttamente dallo stagno di Diefenbach.

– Segnaletica: rettangolo giallo

– Area geografica: lungo gli stagni della Linea Maginot acquatica

– Punto di partenza: Diefenbach-lès-Puttelange (frazione di Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Diga dello stagno

Español :

Un hermoso paseo de unos 7,5 km, casi en su totalidad alrededor del estanque de Diefenbach, en Puttelange-aux-Lacs. Rodeado de exuberante vegetación, este estanque de 75 hectáreas forma parte de la Línea Acuática Maginot. Se construyó antes de la Segunda Guerra Mundial como barrera natural. Hoy es un remanso de paz para la fauna local, con aves acuáticas que pueblan las orillas, añadiendo un toque de vida a este paisaje ya de por sí idílico.

Bordeado por más de 320 hectáreas de bosque, podrá disfrutar de los senderos que recorren las orillas del estanque, del perfume de la maleza en otoño o después de una lluvia de verano, y de la vista sobre el agua, entre algunas hojas y juncos. Una inmersión en la naturaleza lejos del tráfico, donde disfrutar de la tranquilidad a la sombra de los árboles y tomarse el tiempo de observar a los pájaros. Un refrescante paseo junto al agua en verano, con hermosas vistas sobre el estanque.

En la orilla norte, se ha instalado un puesto de observación de aves para que puedas admirar la fauna local en total intimidad. Esta es su oportunidad para observar una gran variedad de especies que disfrutan de este hermoso tramo de agua: patos, gansos, garzas, pollas de agua, ranas y sapos. No olvide llevar unos prismáticos en la mochila para disfrutar al máximo del entorno natural. Después del observatorio, en la parte norte del sendero, puede volver al punto de partida caminando por las orillas del estanque o siguiendo la señalización (anillo marrón) que bordea el bosque.

También merece la pena ver Una hermosa vista panorámica hacia Hoste, con una mesa de orientación en el borde del bosque, completa los puntos de interés del recorrido, que se prolonga hasta el punto norte (señalizado como La croisée). Una mesa de picnic en este punto es ideal para relajarse y disfrutar de la vista.

– Variante: el sendero Roble y caña (12,2 km), con salida desde Diefenbach-lès-Puttelange o directamente desde el estanque de Diefenbach.

– Señalización: rectángulo amarillo

– Zona geográfica: A lo largo de los estanques de la Línea Maginot acuática

– Punto de partida Diefenbach-lès-Puttelange (anexo de Puttelange-aux-Lacs) > rue de la Plage Dique del estanque

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain