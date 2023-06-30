Le circuit des Seigneurs de Croy Montcornet Ardennes

4 km 1 h 20 Niveau facile A pied ·Situation Montcornet à 15 km au nord-ouest de Charleville-Mézières ·Balisage rose/ blanc-rouge/ rose · Source Topoguide Les Ardennes…à pied FFRP/Conseil général 1. De l’église, remonter vers le village, laisser une voie à droite et atteindre une bifurcation. 2. Prendre le chemin à droite sur 300 m, puis se diriger à droite et arriver à une intersection. 3. Continuer tout droit sur 150 m, puis tourner à gauche (observation de poudingues, curiosités géologiques) et parcourir 400 m. 4. Partir à gauche, traverser la clairière, tourner à gauche, longer le terrain de sport et poursuivre. Continuer à descendre sur 50 m. 5. S’engager à droite sur le chemin des Mélèzes, puis tourner à gauche et rejoindre la D22. 6. Longer la D22 sur 30 m, traverser la route pour rejoindre le calvaire et prendre le chemin aménagé par la commune de Montcornet. Il zigzague dans le bois, en lisière, franchit la vallée (points de vue sur le château de Montcornet et la vallée de la Sormonne), descend jusqu’à la petite chapelle Sainte-Madeleine entourée du cimetière, avant de remonter au village. 7. Poursuivre jusqu’à l’église. Retrouvez cet itinéraire dans le topo-guide FFRandonnée réf. D008 Les Ardennes à pied . En vente en librairie et sur www.ffrandonnee.fr. http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 -Faire apparaître le logo de la FFRandonnée (cf. PJ Pour tout renseignement complémentaire sur les itinéraires reproduits, veuillez contacter le comité départemental de la randonnée pédestre des Ardennes. Tel 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

http://ardennes.ffrandonnee.fr/ +33 3 24 26 55 95

English :

4 km 1 h 20 Easy level On foot -Situation: Montcornet 15 km north-west of Charleville-Mézières -Lighting: pink/ white-red/pink Source: Topoguide: » Les Ardennes…à pied » FFRP/Conseil général 1. From the church, go up towards the village, leave a lane on the right and reach a fork in the road. 2. Take the path on the right for 300 m, then turn right and come to an intersection. 3. Go straight on for 150 m, then turn left (observation of powdering powder, geological curiosities) and go on for 400 m. 4. Go left, cross the clearing, turn left, go along the sports field and continue. Continue to descend for 50 m. 5. turn right onto the Chemin des Mélèzes, then turn left and join the D22. 6. 30 m along the D22, cross the road to reach the Calvary and take the path laid out by the commune of Montcornet. It zigzags through the woods on the edge, crosses the valley (viewpoints on the castle of Montcornet and the valley of the Sormonne), goes down to the small chapel Sainte-Madeleine surrounded by the cemetery, before going back up to the village. 7. continue up to the church. Find this itinerary in the FFRandonnée topo-guide ref. D008 « Les Ardennes à pied ». On sale in bookshops and on www.ffrandonnee.fr. » http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Show the FFRandonnée logo (cf. PJ For further information on the reproduced itineraries, please contact the Ardennes departmental hiking committee. Tel 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

Deutsch :

4 km 1 h 20 Schwierigkeitsgrad leicht Zu Fuß -Lage: Montcornet 15 km nordwestlich von Charleville-Mézières -Markierung: rosa/weiß-rot/rosa Quelle: Topoguide: « Les Ardennes…à pied » FFRP/Conseil général 1. Von der Kirche aus steigen Sie zum Dorf hinauf, lassen einen Weg rechts liegen und erreichen eine Abzweigung. 2. Nehmen Sie den Weg 300 m lang nach rechts, dann gehen Sie nach rechts und kommen zu einer Kreuzung. 3. Gehen Sie 150 m geradeaus, biegen Sie dann nach links ab (Beobachtung von Pudding, geologische Kuriositäten) und legen Sie 400 m zurück. 4. Gehen Sie nach links, überqueren Sie die Lichtung, biegen Sie nach links ab, gehen Sie am Sportplatz entlang und gehen Sie weiter. 50 m weiter bergab gehen. 5. Rechts in den Chemin des Mélèzes einbiegen, dann links abbiegen und auf die D22 stoßen. 6. 30 m an der D22 entlang gehen, die Straße überqueren, um zum Kalvarienberg zu gelangen, und den von der Gemeinde Montcornet angelegten Weg nehmen. Er verläuft im Zickzack durch den Wald, am Waldrand entlang, überquert das Tal (Aussichtspunkte auf das Schloss von Montcornet und das Sormonne-Tal), geht hinunter bis zur kleinen Kapelle Sainte-Madeleine, die vom Friedhof umgeben ist, bevor er wieder ins Dorf hinaufsteigt. 7. Gehen Sie weiter bis zur Kirche. Diese Route finden Sie im Topo-guide FFRandonnée Ref. D008 « Les Ardennes à pied ». Erhältlich im Buchhandel und unter www.ffrandonnee.fr. » http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 -Das Logo der FFRandonnée zeigen (siehe PJ) Für weitere Informationen zu den abgebildeten Routen wenden Sie sich bitte an das Comité départemental de la randonnée pédestre des Ardennes. Tel: 03 24 26 55 95. Email: cdrp.ardennes@free.fr

Italiano :

4 km ? 1 ora e 20 minuti Livello facile A piedi -Luogo: Montcornet, 15 km a nord-ovest di Charleville-Mézières -Segnalazioni: rosa/bianco-rosso/rosa -Fonte: Topoguide: « Les Ardennes?à pied » FFRP/Conseil général 1. Dalla chiesa si sale verso il paese, si lascia un viottolo sulla destra e si arriva a un bivio. 2. Prendere il sentiero a destra per 300 m, poi girare a destra e raggiungere un incrocio. 3. Proseguire dritto per 150 m, poi svoltare a sinistra (osservazione di poudingues, curiosità geologiche) e camminare per 400 m. 4. Andare a sinistra, attraversare lo spiazzo, svoltare a sinistra, costeggiare il campo sportivo e proseguire. Proseguire in discesa per 50 m. 5. Svoltare a destra sul Chemin des Mélèzes, quindi svoltare a sinistra e immettersi sulla D22. 6. Seguire la D22 per 30 m, attraversare la strada per raggiungere il calvario e imboccare il sentiero tracciato dal comune di Montcornet. Si procede a zig-zag nel bosco, si attraversa la valle (vista sul castello di Montcornet e sulla valle della Sormonne), si scende alla piccola cappella di Sainte-Madeleine circondata dal cimitero, prima di tornare al villaggio. 7. Si prosegue verso la chiesa. Questo itinerario si trova nella guida topografica FFRandonnée rif. D008 « Les Ardennes à pied ». In vendita nelle librerie e su www.ffrandonnee.fr. » http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 Non dimenticate di esporre il logo della FFRandonnée (cfr. PJ Per ulteriori informazioni sugli itinerari riprodotti, contattate il Comitato escursionistico dipartimentale delle Ardenne. Tel 03 24 26 55 95. Email cdrp.ardennes@free.fr

Español :

¿4 km? 1 h 20 min Nivel fácil A pie -Localización: Montcornet, 15 km al noroeste de Charleville-Mézières -Marcado: rosa/blanco-rojo/rosa -Fuente: Topoguide: « Les Ardennes?à pied » FFRP/Conseil général 1. Desde la iglesia, suba hacia el pueblo, deje un carril a la derecha y llegue a una bifurcación. 2. Tome el camino de la derecha durante 300 m, luego gire a la derecha y llegue a una intersección. 3. 3. Siga recto durante 150 m, luego gire a la izquierda (observación de poudingues, curiosidades geológicas) y camine durante 400 m. 4. Siga a la izquierda, cruce el claro, gire a la izquierda, camine por el campo de deportes y continúe. Continúe cuesta abajo durante 50 m. 5. Gire a la derecha por el Chemin des Mélèzes, luego gire a la izquierda y tome la D22. 6. Siga la D22 durante 30 m, cruce la carretera para llegar al calvario y tome el camino trazado por el municipio de Montcornet. Atraviesa en zigzag el bosque, cruza el valle (vistas del castillo de Montcornet y del valle de Sormonne), desciende hasta la pequeña capilla de Sainte-Madeleine rodeada por el cementerio, antes de volver al pueblo. 7. Continúe hasta la iglesia. Puede encontrar este itinerario en la topo-guía de la FFRandonnée ref. D008 » Les Ardennes à pied « . A la venta en librerías y en www.ffrandonnee.fr. » http://www.ffrandonnee.fr/boutique/topo-guide.aspx?ref=D008 -No olvide mostrar el logotipo de la FFRandonnée (cf. PJ Para cualquier información adicional sobre las rutas reproducidas, póngase en contacto con el comité departamental de senderismo de las Ardenas. Tel: 03 24 26 55 95. Correo electrónico cdrp.ardennes@free.fr

