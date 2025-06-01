Le circuit des sources Souleuvre en Bocage Calvados

Le circuit des sources Aire de pique-nique du Moulin Pinel 14350 Souleuvre en Bocage Calvados Normandie

Durée : 105 Distance : 23800.0 Tarif :

Les trois traversées dans les Gorges du Roucamps et le passage sous les piles du Viaduc de la Souleuvre constituent un résumé de ce circuit technique et « casse-pattes ».

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 66 28 50

English : Le circuit des sources

The three passages across the Roucamps gorges and one under the pillars of the Souleuvre Viaduct offer a summary of this technical and arduous route.

Deutsch :

Die drei Überquerungen in der Roucamps-Schlucht und die Passage unter den Pfeilern des Souleuvre-Viadukts stellen eine Zusammenfassung dieser technischen und « knüppelharten » Tour dar.

Italiano :

Le tre traversate nelle Gorges du Roucamps e il passaggio sotto le pile del Viadotto della Souleuvre costituiscono una sintesi di questo circuito tecnico e « spacca gambe ».

Español :

Los tres cruces de las Gargantas del Roucamps y el paso bajo los pilotes del Viaducto de la Souleuvre constituyen un resumen de este circuito técnico y « rompepiernas ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme