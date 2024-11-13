Le circuit du Belacker et du Gsang VTT FFC n°22 Saint-Amarin Haut-Rhin

Durée : 300 Distance : 30500.0 Tarif :

Ce circuit vous emmène à travers les villages et forêts de la vallée jusqu’aux chaumes et fermes-auberges des sommets. Vous pourrez alors profiter des repas typiques avec une vue imprenable sur la vallée de la Thur.

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/ +33 3 89 82 13 90

English :

This tour takes you through the villages and forests of the valley to the stubble and farmhouse inns of the summits. You can then enjoy typical meals with a breathtaking view of the Thur valley.

Deutsch :

Diese Tour führt Sie durch die Dörfer und Wälder des Tals bis zu den Stoppelfeldern und Bauernhofgasthöfen auf den Gipfeln. Dort können Sie typische Mahlzeiten mit einem atemberaubenden Blick auf das Thurtal genießen.

Italiano :

Questo tour vi porta attraverso i villaggi e le foreste della valle fino alle cascine di paglia delle cime. Qui si possono gustare piatti tipici con una vista mozzafiato sulla valle della Thur.

Español :

Esta excursión le lleva por los pueblos y bosques del valle hasta los pajares y caseríos de las cumbres. Aquí podrá disfrutar de comidas típicas con una impresionante vista sobre el valle de Thur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Système d’informations touristique Alsace