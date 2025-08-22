Le circuit du Bouillon Lestre Manche

Le circuit du Bouillon

Le circuit du Bouillon 50310 Lestre Manche Normandie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Que d’eau, que d’eau !!

Entre mer et bocage, l’eau est omniprésente, à gauche, à droite, devant, derrière… Prévoyez des bottes pour ce charmant sentier facile, jalonné de délicieux ponts sur des ruisseaux et de patrimoines bâtis variés.

Points remarquables sur le circuit

0 Départ de Lestre, au pied de l’église Saint-Martin, dotée d’un clocher à bâtières et d’un portail du XIIIème. Les murs sont construits en arrêtes de poisson et portent des modillons romans.

1- Vue sur la chapelle Saint-Michel, dans le bourg de Lestre En partie romane (XIIe) elle est décorée de symboles géométriques ou de figures grimaçantes (fréquents dans le Cotentin). Ayant attiré l’attention de Mérimée, elle a été un des 1ers monuments classés au XIXe.

2 Le château de Tourville, XVIIIe, bâti par Jean-Louis Avice de Tourville puis repris par Louis de la Bretonnière, inventeur du port de Cherbourg et 1er préfet maritime. Aller/retour de 400M en face vers la motte féodale.

3- La motte féodale la plus importante de Normandie (au Xème siècle) se trouve à proximité de la tour envahie de lierre de l’ancienne église de Tourville.

4- Sous ce pont qui n’est pas bleu malgré son nom, le Bouillon et la Sinope se rejoignent. Cette dernière, longue de 25 km, prend sa source à Montaigu-la-Brisette et se jette dans la Manche à Quinéville.

Points remarquables à proximité

La Cour de Lestre, dans le Bourg de Lestre manoir-ferme, XIIe-XVIIe, qui fut la demeure des seigneurs de Lestre. Y vécut Raymond Godefroy, écrivain paysan, qui a publié plusieurs recueils de contes. Aujourd’hui, des sculptures y sont exposées.

Eglise Sainte Colombe, Crasville construite au XIIe siècle, mais sa forme actuelle date du XVIIe siècle. Seul l’arc triomphal entre le chœur et la nef est médiéval. De cette là, il ne faut pas manquer le point de vue sur la Hougue, le Cul de Loup et la baie de Morsalines.

Château de la Brisette à Saint-Germain de Tournebut château du XVIIIéme siècle, composé d’une façade principale qui se reflète dans son étang. Sur les cotés deux pavillons en légère avancée et sur l’arrière les anciennes écuries.

Ancienne gare de Saint-Martin-d’Audouville nœud ferroviaire entre les lignes du Tue Vaques, mise en service en 1886 pour atteindre le Val de Saire. Ce fût l’un des petits trains qui dura le plus longtemps: 64 ans de service (arrêt en 1950).

Château de Quinéville (ouvert au public) manoir médiéval détruit par les Anglais, le château actuel du 18ème comporte 2 pavillons latéraux. Dans le parc une glacière et un colombier (qui date de 1422).

English : Le circuit du Bouillon

All water, all water !

Between the sea and the bocage, water is omnipresent, left, right, in front, behind… Bring boots for this charming easy path, lined with delicious bridges over streams and varied built heritage.

Remarkable points on the circuit

0 Departure from Lestre, at the foot of the Saint-Martin church, with a bell-tower and a XIIIth century gate. The walls are built in fish-bones and carry Romanesque modillions.

1- View of the Saint-Michel chapel, in the village of Lestre Partly Romanesque (12th century), it is decorated with geometrical symbols or grimacing figures (frequent in the Cotentin region). Having attracted the attention of Mérimée, it was one of the first listed monuments in the 19th century.

2 Tourville Castle, 18th century, built by Jean-Louis Avice de Tourville then taken over by Louis de la Bretonnière, inventor of the port of Cherbourg and 1st maritime prefect. Round trip of 400M opposite to the feudal mound.

3- The most important feudal mound in Normandy (in the 10th century) is near the ivy-filled tower of the old church of Tourville.

4- Under this bridge, which is not blue despite its name, the Bouillon and the Sinope rivers meet. The latter, 25 km long, has its source at Montaigu-la-Brisette and flows into the English Channel at Quinéville.

Remarkable points in the vicinity

La Cour de Lestre, in the Bourg de Lestre: manor-farm, XIIth-XVIIth, which was the residence of the Lords of Lestre. Raymond Godefroy, peasant writer, who published several collections of tales, lived there. Today, sculptures are exhibited there

Sainte Colombe church, Crasville: built in the 12th century, but its present form dates from the 17th century. Only the triumphal arch between the choir and the nave is medieval. From there, one should not miss the viewpoint on the Hougue, the Cul de Loup and the bay of Morsalines.

Château de la Brisette in Saint-Germain de Tournebut: 18th century castle, composed of a main facade that is reflected in its pond. On the sides two pavilions slightly overhanging and on the back the old stables.

Former station of Saint-Martin-d’Audouville: railway junction between the Tue Vaques lines, commissioned in 1886 to reach the Val de Saire. It was one of the longest running small trains: 64 years of service (stopped in 1950).

Château de Quinéville (open to the public): medieval manor house destroyed by the English, the current 18th century castle has 2 side pavilions. In the park: an ice-house and a dovecote (dating from 1422).

Deutsch :

Que d’eau, que d’eau!!!

Zwischen Meer und Bocage ist das Wasser allgegenwärtig, links, rechts, vorne, hinten… Bringen Sie Stiefel mit für diesen charmanten, leichten Weg, der von köstlichen Brücken über Bäche und einem vielfältigen baulichen Erbe gesäumt ist.

Bemerkenswerte Punkte auf der Strecke

0 Start in Lestre, am Fuße der Kirche Saint-Martin, die einen Glockenturm mit Satteldach und ein Portal aus dem 13. Die Mauern sind mit Fischgrätenmuster gebaut und tragen romanische Modillons.

1- Blick auf die Kapelle Saint-Michel in der Ortschaft Lestre Sie ist zum Teil romanisch (12. Jh.) und mit geometrischen Symbolen oder Fratzenfiguren (häufig in der Region Cotentin) verziert. Nachdem sie die Aufmerksamkeit von Mérimée auf sich gezogen hatte, war sie eines der ersten denkmalgeschützten Gebäude des 19.

jahrhundert, erbaut von Jean-Louis Avice de Tourville und später von Louis de la Bretonnière, dem Erfinder des Hafens von Cherbourg und ersten Seepräfekten, übernommen. 400 m lange Hin- und Rückfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur feudalen Motte.

3- Die bedeutendste Feudalmotte der Normandie (aus dem 10. Jahrhundert) befindet sich in der Nähe des efeubewachsenen Turms der alten Kirche von Tourville.

4- Unter dieser Brücke, die trotz ihres Namens nicht blau ist, vereinigen sich der Bouillon und der Sinope. Letzterer ist 25 km lang, entspringt in Montaigu-la-Brisette und mündet in Quinéville in den Ärmelkanal.

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

La Cour de Lestre, im Bourg de Lestre: Herrenhaus mit Bauernhof, 12. bis 17. Jahrhundert, das den Herren von Lestre als Wohnsitz diente. Hier lebte Raymond Godefroy, ein Schriftsteller vom Land, der mehrere Märchensammlungen veröffentlichte. Heute werden dort Skulpturen ausgestellt

Kirche Sainte Colombe, Crasville: Sie wurde im 12. Jahrhundert erbaut, ihre heutige Form stammt jedoch aus dem 17. Jahrhundert. Nur der Triumphbogen zwischen dem Chor und dem Kirchenschiff ist mittelalterlich. Von hier aus sollte man sich den Ausblick auf La Hougue, Cul de Loup und die Bucht von Morsalines nicht entgehen lassen.

Château de la Brisette in Saint-Germain de Tournebut: Das Schloss aus dem 18. Jahrhundert besteht aus einer Hauptfassade, die sich in ihrem Teich spiegelt. An den Seiten befinden sich zwei leicht vorspringende Pavillons und auf der Rückseite die ehemaligen Stallungen.

Ehemaliger Bahnhof von Saint-Martin-d’Audouville: Eisenbahnknotenpunkt zwischen den Linien des Tue Vaques, der 1886 in Betrieb genommen wurde, um das Val de Saire zu erreichen. Es war einer der längsten kleinen Züge, der 64 Jahre lang in Betrieb war (1950 eingestellt).

Schloss Quinéville (für die Öffentlichkeit zugänglich): Das mittelalterliche Herrenhaus wurde von den Engländern zerstört. Das heutige Schloss aus dem 18. Im Park befinden sich ein Eiskeller und ein Taubenschlag (aus dem Jahr 1422).

Italiano :

Quanta acqua, quanta acqua!

Tra il mare e il bocage, l’acqua è ovunque, a sinistra, a destra, davanti, dietro? Portate gli scarponi per questo sentiero facile e affascinante, costeggiato da deliziosi ponti sui torrenti e da un patrimonio edilizio vario.

Punti di interesse sul percorso

0 Partenza da Lestre, ai piedi della chiesa Saint-Martin, dotata di un campanile e di un portale del XIII secolo. I muri sono costruiti a lisca di pesce e presentano modiglioni romanici.

1- Vista della cappella Saint-Michel, nel villaggio di Lestre In parte romanica (XII secolo), è decorata con simboli geometrici o figure smorfiose (comuni nella regione del Cotentin). Avendo attirato l’attenzione di Mérimée, è stato uno dei primi monumenti classificati nel XIX secolo.

2 Il castello di Tourville, del XVIII secolo, costruito da Jean-Louis Avice de Tourville e poi rilevato da Louis de la Bretonnière, inventore del porto di Cherbourg e primo prefetto marittimo. Un giro di 400 metri attraverso la strada per raggiungere il tumulo feudale.

3- Il più importante tumulo feudale della Normandia (del X secolo) si trova vicino alla torre ricoperta d’edera dell’antica chiesa di Tourville.

4- Sotto questo ponte, che non è blu nonostante il nome, si incontrano i fiumi Bouillon e Sinope. Quest’ultimo, lungo 25 km, nasce a Montaigu-la-Brisette e sfocia nella Manche a Quinéville.

Punti notevoli nelle vicinanze:

La Cour de Lestre, nel villaggio di Lestre: fattoria padronale del XII-XVII secolo, residenza dei signori di Lestre. Raymond Godefroy, uno scrittore contadino, visse lì e pubblicò diverse raccolte di racconti. Oggi vi sono esposte sculture

Eglise Sainte Colombe, Crasville: costruita nel XII secolo, la sua forma attuale risale al XVII secolo. Solo l’arco trionfale tra il coro e la navata è medievale. Da qui non si può perdere la vista sull’Hougue, il Cul de Loup e la baia di Morsalines.

Château de la Brisette a Saint-Germain de Tournebut: castello del XVIII secolo, con la facciata principale che si riflette nel laghetto. Ai lati si trovano due padiglioni leggermente sporgenti e sul retro le ex stalle.

Ex stazione di Saint-Martin-d’Audouville: nodo ferroviario tra le linee Tue Vaques, messo in servizio nel 1886 per raggiungere la Val de Saire. È stato uno dei piccoli treni più longevi: 64 anni di servizio (si è fermato nel 1950).

Château de Quinéville (aperto al pubblico): maniero medievale distrutto dagli inglesi, l’attuale castello del XVIII secolo ha due padiglioni laterali. Nel parco: una ghiacciaia e una colombaia (risalente al 1422).

Español :

¡Cuánta agua, cuánta agua!

Entre el mar y el bocage, el agua está por todas partes, a la izquierda, a la derecha, delante, detrás.. Traiga sus botas para este encantador y fácil sendero, flanqueado por encantadores puentes sobre arroyos y un variado patrimonio construido.

Puntos de interés de la ruta

0 Salida de Lestre, al pie de la iglesia Saint-Martin, dotada de un campanario y un portal del siglo XIII. Los muros están construidos con espinas de pescado y llevan modillones románicos.

1- Vista de la capilla de Saint-Michel, en el pueblo de Lestre Parcialmente románica (siglo XII), está decorada con símbolos geométricos o con figuras de muecas (habituales en la región del Cotentin). Tras llamar la atención de Mérimée, fue uno de los primeros monumentos catalogados en el siglo XIX.

2 El castillo de Tourville, del siglo XVIII, construido por Jean-Louis Avice de Tourville y luego adquirido por Louis de la Bretonnière, inventor del puerto de Cherburgo y primer prefecto marítimo. Un viaje de ida y vuelta de 400M a través de la carretera hasta el montículo feudal.

3- El montículo feudal más importante de Normandía (en el siglo X) se encuentra cerca de la torre cubierta de hiedra de la antigua iglesia de Tourville.

4- Bajo este puente, que no es azul a pesar de su nombre, se unen los ríos Bouillon y Sinope. Este último, de 25 km de longitud, nace en Montaigu-la-Brisette y desemboca en la Mancha en Quinéville.

Puntos notables en los alrededores:

La Cour de Lestre, en el pueblo de Lestre: finca señorial, siglo XII-XVII, que era la residencia de los señores de Lestre. Raymond Godefroy, un escritor campesino, vivió allí y publicó varias colecciones de cuentos. Hoy en día, se exponen allí esculturas

Eglise Sainte Colombe, Crasville: construida en el siglo XII, pero su forma actual data del siglo XVII. Sólo el arco de triunfo entre el coro y la nave es medieval. Desde aquí, no hay que perderse la vista de la Hougue, el Cul de Loup y la bahía de Morsalines.

Castillo de la Brisette en Saint-Germain de Tournebut: castillo del siglo XVIII, con una fachada principal que se refleja en su estanque. En los laterales hay dos pabellones ligeramente salientes y en la parte posterior están los antiguos establos.

Antigua estación de Saint-Martin-d’Audouville: nudo ferroviario entre las líneas de los Tue Vaques, puesto en servicio en 1886 para llegar al Val de Saire. Fue uno de los trenes pequeños que más tiempo duró: 64 años de servicio (dejó de funcionar en 1950).

Castillo de Quinéville (abierto al público): casa señorial medieval destruida por los ingleses, el actual castillo del siglo XVIII cuenta con dos pabellones laterales. En el parque: una casa de hielo y un palomar (que data de 1422).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Normandie Tourisme