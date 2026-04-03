Le Circuit du Roi des Vins Mussy-sur-Seine Aube

Le Circuit du Roi des Vins Difficile

Le Circuit du Roi des Vins 10250 Mussy-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : Distance : 77800.0 Tarif :

Le circuit du Roi des Vins “ 78 km “ niveau difficile. A voir lors de votre circuit: Village de caractère des Riceys, Mussy-sur-Seine et son musée de la Résistance, Neuville-sur-Seine village 4 fleurs, Essoyes musée, atelier et cimetière où repose le peintre Renoir, Ancienne abbaye de Molesme, Caves de champagne, Eglises de Mussy sur Seine, des Riceys

Difficile

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English :

The King of Wines circuit ? 78 km ? difficult level. Things to see on your tour: Les Riceys village of character, Mussy-sur-Seine and its Resistance museum, Neuville-sur-Seine 4-flower village, Essoyes: museum, studio and cemetery where the painter Renoir is buried, former Molesme abbey, champagne cellars, churches in Mussy-sur-Seine and Les Riceys

Deutsch :

Der Rundweg des Königs der Weine ? 78 km ? schwieriger Schwierigkeitsgrad. Sehenswürdigkeiten auf Ihrer Rundfahrt: Charakterdorf Les Riceys, Mussy-sur-Seine und sein Widerstandsmuseum, Neuville-sur-Seine (4 Blumen), Essoyes: Museum, Atelier und Friedhof, auf dem der Maler Renoir begraben liegt, ehemalige Abtei von Molesme, Champagnerkeller, Kirchen von Mussy sur Seine, Les Riceys

Italiano :

Il percorso Roi des Vins (Re dei Vini) 78 km livello difficile. Da vedere: il caratteristico villaggio di Les Riceys, Mussy-sur-Seine e il suo museo della Resistenza, il villaggio dei 4 fiori di Neuville-sur-Seine, Essoyes: museo, studio e cimitero dove è sepolto il pittore Renoir, l’antica abbazia di Molesme, le cantine di Champagne, le chiese di Mussy-sur-Seine e Les Riceys

Español :

Ruta del Rey de los Vinos 78 km nivel difícil. Lugares de interés: el característico pueblo de Les Riceys, Mussy-sur-Seine y su museo de la Resistencia, el pueblo de Neuville-sur-Seine con sus 4 flores, Essoyes: museo, taller y cementerio donde está enterrado el pintor Renoir, la antigua abadía de Molesme, las bodegas de Champagne, las iglesias de Mussy-sur-Seine y Les Riceys

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-11-05 par Aube en Champagne Attractivité