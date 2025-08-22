Le circuit panoramique Paulmy Indre-et-Loire

Le circuit panoramique A pieds

Le circuit panoramique Rue du Stade 37350 Paulmy Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 75 Distance : 5200.0 Tarif :

Depuis le bourg du village de Paulmy, vous partez pour une petite boucle sur le plateau dominant la vallée du Brignon. En prenant de la hauteur, vous pourrez profiter d’un vaste panorama sur un paysage valloné et boisé, ponctué de clochers.

+33 2 47 94 96 82

English : The panoramic circuit

From the village of Paulmy, set off for a short loop on the plateau overlooking the Brignon valley. As you gain height, you’ll be able to enjoy a vast panorama of a hilly, wooded landscape dotted with bell towers.

Deutsch : Der Panoramarundweg

Vom Marktflecken des Dorfes Paulmy aus starten Sie zu einer kleinen Schleife auf dem Plateau, das das Tal des Brignon überragt. Wenn Sie in die Höhe steigen, können Sie ein weites Panorama über eine hügelige und bewaldete Landschaft genießen, die von Kirchtürmen unterbrochen wird.

Italiano :

Dal villaggio di Paulmy, si compie un breve giro intorno all’altopiano che domina la valle di Brignon. Salendo di quota, si potrà godere di un vasto panorama su un paesaggio collinare e boscoso punteggiato di campanili.

Español : El circuito panorámico

Desde el pueblo de Paulmy, dé un pequeño rodeo por la meseta que domina el valle del Brignon. A medida que ascienda, podrá disfrutar de una amplia panorámica de un paisaje montañoso y boscoso salpicado de campanarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire