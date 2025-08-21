Le cirque de Tournemire Tournemire Aveyron

Le Cirque de Tournemire

Le Cirque de Tournemire 12250 Tournemire Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Stupéfiant paysage façonné par la mer qui recouvrait les causses il y a plus de 200 millions d’années, le cirque de Tournemire est un formidable habitat naturel pour une faune et une flore variées.

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Tournemire Cirque

An astonishing landscape shaped by the sea that covered the causses over 200 million years ago, the Tournemire Cirque is a remarkable natural habitat for a wide variety of fauna and flora.

Deutsch :

Der Cirque de Tournemire ist eine erstaunliche Landschaft, die vom Meer geformt wurde, das vor über 200 Millionen Jahren die Causses bedeckte. Er ist ein fantastischer natürlicher Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna.

Italiano :

Paesaggio straordinario modellato dal mare che ha ricoperto le causses oltre 200 milioni di anni fa, il circo di Tournemire è un meraviglioso habitat naturale per una grande varietà di flora e fauna.

Español : El Circo de Tournemire

Un paisaje impresionante moldeado por el mar que cubría los causses hace más de 200 millones de años, el circo de Tournemire es un extraordinario hábitat natural para una gran diversidad de fauna y flora.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron