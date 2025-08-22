Le cirque des Baumes Massegros Causses Gorges Lozère

Le cirque des Baumes Marche nordique Très difficile

Le cirque des Baumes 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 4498.0 Tarif :

Randonnée à fort dénivelé entre les eaux transparentes du Tarn et les corniches du Causse de Sauveterre.

Très difficile

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A steep climb between the transparent waters of the Tarn and the ledges of the Causse de Sauveterre.

Deutsch :

Wanderung mit großen Höhenunterschieden zwischen dem klaren Wasser des Tarn und den Felsvorsprüngen des Causse de Sauveterre.

Italiano :

Una ripida salita tra le limpide acque del Tarn e le scogliere della Causse de Sauveterre.

Español :

Una subida empinada entre las aguas cristalinas del Tarn y los acantilados de la Causse de Sauveterre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère