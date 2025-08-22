Le cirque des Baumes Massegros Causses Gorges Lozère
Le cirque des Baumes Massegros Causses Gorges Lozère vendredi 1 mai 2026.
Le cirque des Baumes Marche nordique Très difficile
Le cirque des Baumes 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 4498.0 Tarif :
Randonnée à fort dénivelé entre les eaux transparentes du Tarn et les corniches du Causse de Sauveterre.
Très difficile
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A steep climb between the transparent waters of the Tarn and the ledges of the Causse de Sauveterre.
Deutsch :
Wanderung mit großen Höhenunterschieden zwischen dem klaren Wasser des Tarn und den Felsvorsprüngen des Causse de Sauveterre.
Italiano :
Una ripida salita tra le limpide acque del Tarn e le scogliere della Causse de Sauveterre.
Español :
Una subida empinada entre las aguas cristalinas del Tarn y los acantilados de la Causse de Sauveterre.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère