LE CITRON L’OR DE MENTON Menton Alpes-Maritimes

LE CITRON L’OR DE MENTON

LE CITRON L’OR DE MENTON 64, Chemin de Menton 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bienvenue dans le monde ensoleillé et parfumé du citron, une perle agrumicole qui émerveille les sens dans la magnifique région méditerranéenne. Au cœur de cette expérience sensorielle, le citron se dévoile comme un trésor juteux et piquant

English :

Welcome to the sunny, fragrant world of lemons, a citrus pearl that delights the senses in the magnificent Mediterranean region. At the heart of this sensory experience, lemon reveals itself as a juicy, tangy treasure.

Deutsch :

Willkommen in der sonnigen und duftenden Welt der Zitrone, einer Zitrusperle, die die Sinne in der wunderschönen Mittelmeerregion zum Staunen bringt. Im Mittelpunkt dieser Sinneserfahrung steht die Zitrone, die sich als saftiger und pikanter Schatz offenbart

Italiano :

Benvenuti nel mondo solare e profumato del limone, una perla agrumata che delizia i sensi nella magnifica regione del Mediterraneo. Al centro di questa esperienza sensoriale, il limone si rivela un tesoro succoso e saporito

Español :

Bienvenido al soleado y fragante mundo del limón, una perla cítrica que deleita los sentidos en la magnífica región mediterránea. En el corazón de esta experiencia sensorial, el limón se revela como un tesoro jugoso y ácido

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme