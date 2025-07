Le Clos Saint-Martin Vallenay Cher

Le Clos Saint-Martin Vallenay Cher vendredi 1 août 2025.

Le Clos Saint-Martin 18190 Vallenay Cher Centre-Val de Loire

Une subtile combinaison de pépites architecturales, de patrimoine rural et de campagne concentré en 10 km. C’est parti pour une randonnée à Vallenay.

+33 2 48 60 20 41

English :

A subtle combination of architectural nuggets, rural heritage and countryside concentrated into 10 km. Let’s go for a hike in Vallenay.

Deutsch :

Eine subtile Kombination aus architektonischen Nuggets, ländlichem Erbe und Landleben, konzentriert auf 10 km. Los geht’s mit einer Wanderung in Vallenay.

Italiano :

Una sottile combinazione di gioielli architettonici, patrimonio rurale e campagna concentrati in 10 km. Facciamo una passeggiata a Vallenay.

Español :

Una sutil combinación de pepitas arquitectónicas, patrimonio rural y campo concentrados en 10 km. Demos un paseo por Vallenay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-12 par SIT Centre-Val de Loire