Le coeur Nesle-Hodeng Seine-Maritime

Le coeur

Le coeur 76270 Nesle-Hodeng Seine-Maritime Normandie

Durée : 160 Distance : 32000.0 Tarif :

Une boucle à réaliser en vélo au départ de la place forte du fromage de neufchâtel, Nesle-Hodeng. Sur votre route profitez des paysages que vous offre la boutonnière du Pays de Bray et des fermes de neufchâtel pour déguster et découvrir l’unique fromage AOP de Seine-Maritime.

English : Le coeur

A loop to be done by bike starting from the stronghold of Neuchâtel cheese, Nesle-Hodeng. On your way enjoy the landscapes offered by the buttonhole of the Pays de Bray and the farms of neufchâtel to taste and discover the unique PDO cheese of Seine-Maritime.

Deutsch :

Eine Rundtour mit dem Fahrrad, die in der Hochburg des Neuenburger Käses, Nesle-Hodeng, beginnt. Genießen Sie auf Ihrem Weg die Landschaften, die Ihnen die Knopflochlandschaft des Pays de Bray und die Neufchâtel-Bauernhöfe bieten, um den einzigen AOP-Käse von Seine-Maritime zu probieren und zu entdecken.

Italiano :

Un anello da completare in bicicletta partendo dalla roccaforte del formaggio neufchâtel, Nesle-Hodeng. Durante il tragitto, approfittate dei paesaggi offerti dall’asola del Pays de Bray e dalle fattorie di Neufchâtel per assaggiare e scoprire l’unico formaggio DOP della Seine-Maritime.

Español :

Un bucle que debe completarse en bicicleta desde el baluarte del queso neufchâtel, Nesle-Hodeng. De camino, aproveche los paisajes que ofrece el ojal del Pays de Bray y las granjas de Neufchâtel para degustar y descubrir el único queso con DOP de Seine-Maritime.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme