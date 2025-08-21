Le Col d’Aussois La pointe de l’Observatoire Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Le Col d’Aussois La pointe de l’Observatoire Randonnée pédestre en aller retour

Le Col d’Aussois La pointe de l’Observatoire Randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce col flirte avec l’altitude mythique de 3 000 m, c’est également la première étape de la randonnée phare du massif le tour des glaciers de la Vanoise.

+33 4 79 08 79 08

This mountain pass tops out at almost 3000m. It is also the first stage of the most well-known multi-day hike in the range: circumnavigating the Vanoise Glaciers.

Dieser Pass flirtet mit der mythischen Höhe von 3.000 m und ist auch die erste Etappe der wichtigsten Wanderung des Massivs: der Tour des Glaciers de la Vanoise.

Questo passo sfiora la mitica altitudine di 3.000 m ed è anche la prima tappa dell’escursione di punta del massiccio: il tour dei ghiacciai della Vanoise.

Este puerto roza la mítica cota de los 3.000 m, y es también la primera etapa de la excursión estrella del macizo: la vuelta a los glaciares de la Vanoise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme