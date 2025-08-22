Le Col de Leschaux Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Le Col de Leschaux Randonnée pédestre en aller retour

Le Col de Leschaux Randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Calcaires, gypses, quartzites, roches métamorphiques… Cet itinéraire vous offre un panorama exceptionnel sur les massifs entourant la vallée de Pralognan, tel un grand livre ouvert de géologie.

English : Col de Leschaux Pass Return walk

Limestone, gypsum, quartzite metamorphic rock, this hike offers amazing panoramic views of the mountains surrounding Pralognan, and feels like a life-sized textbook about the area’s fascinating geology.

Deutsch :

Kalkstein, Gips, Quarzit, metamorphe Gesteine… Diese Route bietet Ihnen ein außergewöhnliches Panorama auf die Massive, die das Tal von Pralognan umgeben, wie ein großes offenes Buch der Geologie.

Italiano :

Calcare, gesso, quarzite, rocce metamorfiche… Questo itinerario offre un panorama eccezionale dei massicci che circondano la valle del Pralognan, come un enorme libro aperto di geologia.

Español : Le Col de Leschaux Paseo de ida y vuelta

Caliza, yeso, cuarcita, roca metamórfica… Este itinerario ofrece un panorama excepcional de los macizos que rodean el valle de Pralognan, como un inmenso libro abierto de geología.

