Le Col de l’Iseran depuis Bonneval sur Arc Bonneval-sur-Arc Savoie

A 2770m, il marque la limite entre la Haute Maurienne Vanoise et la Tarentaise. La route qui le franchit est le seul passage routier au sein du Parc national de la Vanoise et le point culminant de la Route des Grandes Alpes.

English : The Col de l’Iseran from Bonneval sur Arc

At 2770m, it marks the limit between Haute Maurienne Vanoise and Tarentaise. The road that crosses it is the only road crossing within the Vanoise National Park and the highest point of the Route des Grandes Alpes.

Deutsch : Col de l’Iseran

Auf 2770 m Höhe markiert er die Grenze zwischen der Haute Maurienne Vanoise und der Tarentaise. Die Straße, die ihn überquert, ist der einzige Straßenübergang innerhalb des Nationalparks Vanoise und der höchste Punkt der Route des Grandes Alpes.

Italiano :

A 2770m, segna il limite tra Haute Maurienne Vanoise e Tarentaise. La strada che lo attraversa è l’unica strada che attraversa il Parco Nazionale della Vanoise e il punto più alto della Route des Grandes Alpes.

Español : Col de l’Iseran

A 2770 m, marca el límite entre la Alta Maurienne Vanoise y la Tarentaise. La carretera que lo atraviesa es el único cruce de carretera dentro del Parque Nacional de la Vanoise y el punto más alto de la Route des Grandes Alpes.

