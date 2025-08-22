Le Col des 3 Soeurs La Panouse Lozère

Le Col des 3 Soeurs Marche nordique Difficulté moyenne

Le Col des 3 Soeurs village 48600 La Panouse Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 11592.0 Tarif :

Le Col des 3 Sœurs situé sur une ancienne draille de la Margeride, est un lieu mythique, qui a servi jadis, de scène à un drame qui lui donna son nom.

Difficulté moyenne

https://www.lozere-margeride.fr/ +33 4 66 47 99 52

English :

The Col des 3 S?urs, located on an ancient draille in the Margeride region, is a mythical spot that once served as the stage for a drama that gave it its name.

Deutsch :

Der Col des 3 S?urs liegt an einem alten Draille der Margeride und ist ein mythischer Ort, der einst als Bühne für ein Drama diente, dem er seinen Namen verdankt.

Italiano :

Il Col des 3 S?urs, situato su un antico tracciato nella regione della Margeride, è un luogo mitico che è stato teatro di un dramma che gli ha dato il nome.

Español :

El Col des 3 Sœurs, situado en una antigua pista de la región de Margeride, es un lugar mítico que en su día fue escenario de un drama que le dio nombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère