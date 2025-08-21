Le Col du Palet Champagny-en-Vanoise Savoie

Itinéraire pédestre Le Col du Palet

Itinéraire pédestre Le Col du Palet Champagny le Haut 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Explorez le Parc national de la Vanoise et succombez à la beauté de paysages uniques. Parcourez cet itinéraire passant par La Glière, le Chalet du Plan du Sel et le Col de la Croix des Frêtes tout en longeant les glaciers de la Vanoise.

+33 4 79 55 06 55

English : Le Col du Palet hiking trail

Explore the Vanoise National Park and take in the beauty of the unique landscape. Follow this route through La Glière, the Chalet du Plan du Sel and the Col de la Croix des Frêtes, while skirting the Vanoise glaciers.

Deutsch : Wanderroute Le Col du Palet

Erkunden Sie den Nationalpark Vanoise und lassen Sie sich von der Schönheit der einzigartigen Landschaften verzaubern. Diese Route führt über La Glière, das Chalet du Plan du Sel und den Col de la Croix des Frêtes, während Sie an den Gletschern der Vanoise vorbeiwandern.

Italiano :

Esplorate il Parco Nazionale della Vanoise e abbandonatevi alla bellezza dei suoi paesaggi unici. L’itinerario passa per La Glière, lo Chalet du Plan du Sel e il Col de la Croix des Frêtes, costeggiando i ghiacciai della Vanoise.

Español :

Explore el Parque Nacional de la Vanoise y sucumba a la belleza de sus paisajes únicos. Este itinerario le llevará por La Glière, el Chalet du Plan du Sel y el Col de la Croix des Frêtes, mientras bordea los glaciares de la Vanoise.

