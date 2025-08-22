Le Col Rosset Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Le Col Rosset Randonnée pédestre en boucle

Le Col Rosset Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un itinéraire superbe réservant une vue majestueuse sur les glaciers de la Vanoise et de la Grande Casse.

English : Col Rosset Loop walk

A spectacular hike with breathtaking views of the Vanoise Glaciers and Grande Casse Peak.

Deutsch :

Eine großartige Route mit einer majestätischen Aussicht auf die Gletscher von Vanoise und Grande Casse.

Italiano :

Un percorso superbo con viste maestose sui ghiacciai della Vanoise e della Grande Casse.

Español : Col Rosset Paseo circular

Una magnífica ruta con majestuosas vistas de los glaciares de la Vanoise y la Grande Casse.

