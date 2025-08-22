Le Col Rosset Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Le Col Rosset Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 mai 2026.
Le Col Rosset Randonnée pédestre en boucle
Le Col Rosset Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Un itinéraire superbe réservant une vue majestueuse sur les glaciers de la Vanoise et de la Grande Casse.
+33 4 79 08 79 08
English : Col Rosset Loop walk
A spectacular hike with breathtaking views of the Vanoise Glaciers and Grande Casse Peak.
Deutsch :
Eine großartige Route mit einer majestätischen Aussicht auf die Gletscher von Vanoise und Grande Casse.
Italiano :
Un percorso superbo con viste maestose sui ghiacciai della Vanoise e della Grande Casse.
Español : Col Rosset Paseo circular
Una magnífica ruta con majestuosas vistas de los glaciares de la Vanoise y la Grande Casse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme