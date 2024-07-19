Le Col Rouge Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Le Col Rouge Randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un très beau parcours sauvage, fréquemment parcouru par les chamois et les bouquetins avec au col Rouge un point de vue ouvert sur l’ensemble du secteur des Trois Vallées.

+33 4 79 08 79 08

English : The Col Rouge Return walk

A fantastic excursion through one of Pralognan’s wilder areas, where local herds of chamois and alpine ibex often spend their time. Col Rouge Pass offers spectacular views of the Three Valleys.

Deutsch :

Eine sehr schöne, wilde Route, die häufig von Gämsen und Steinböcken durchquert wird, mit einem Aussichtspunkt am Col Rouge, von dem aus man einen offenen Blick auf das gesamte Gebiet der Trois Vallées hat.

Italiano :

Un percorso bello e selvaggio, spesso percorso da camosci e stambecchi, con una vista aperta su tutto il settore delle Trois Vallées dal Col Rouge.

Español : El Col Rouge Paseo de ida y vuelta

Una ruta hermosa y salvaje, frecuentada por rebecos e íbices, con una vista abierta de todo el sector de Trois Vallées desde el Col Rouge.

