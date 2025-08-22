Le Colorado de Rustrel Rustrel Vaucluse
Le Colorado de Rustrel D22 84400 Rustrel Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez les sentiers du Colorado, ses sites grandioses aux multiples couleurs, du jaune le plus lumineux au rouge le plus profond, façonnés par six générations d’ocriers et de mineurs de fer.
http://www.coloradoprovencal.fr/ +33 4 90 75 04 87
English : The Colorado Provençal
Explore the Colorado of Rustrel, whose grandiose site presents the many hues, from luminous yellow to the deep red, that were extracted by six generations of ochre and iron miners.
From Barriès to Notre-Dame des Anges, the paths lead you among pumps, quarries, streams, sluice gates and settling basins, reminders of the industrial activity of the 19th and 20th centuries.
Deutsch : Des provenzalischen Colorado
Entdecken Sie die Wanderwege Colorados, seine grandiosen Orte mit ihren vielen Farben, vom leuchtendsten Gelb bis zum tiefsten Rot, die von sechs Generationen von Ocker- und Eisenbergarbeitern geformt wurden.
Italiano :
Scoprite i sentieri del Colorado, i suoi magnifici siti dai molteplici colori, dal giallo più brillante al rosso più intenso, modellati da sei generazioni di minatori di ocra e ferro.
Español : Le Colorado de Rustrel
Descubra los senderos del Colorado, sus magníficos parajes con sus múltiples colores, desde el amarillo más brillante hasta el rojo más intenso, modelados por seis generaciones de mineros del ocre y el hierro.
