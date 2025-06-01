Le Crouzet Mende Lozère

Le Crouzet Rue du faubourg Montbel 48000 Mende Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 12609.0 Tarif :

Ce circuit vous emmènera sous les ombrages de la forêt domaniale de Mende jusqu’au petit causse du Crouzet et au joli hameau qui porte son nom.

Difficulté moyenne

https://www.mende-coeur-lozere.fr/ +33 4 66 94 00 23

English :

This tour takes you under the shade of the Mende national forest to the small Causse du Crouzet and the pretty hamlet that bears its name.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie unter den Schatten des Staatswaldes von Mende bis zur kleinen Causse du Crouzet und dem hübschen Weiler, der ihren Namen trägt.

Italiano :

Questo percorso vi porta all’ombra della foresta nazionale di Mende fino alla piccola causse di Crouzet e al grazioso borgo che porta il suo nome.

Español :

Esta ruta le llevará a la sombra del bosque nacional de Mende hasta la pequeña causse de Crouzet y la bonita aldea que lleva su nombre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère