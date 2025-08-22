Le Cul de Fer Colomby Manche

Le Cul de Fer

Le Cul de Fer 50700 Colomby Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 12000.0 Tarif :

Présentation

Enfoncez-vous dans les profondeurs du bocage du Cotentin, protégé par ses haies et égayé par de nombreux petits ruisseaux qui serpentent.

Prévoyez d’être enchanté au Cul de Fer qui, malgré son nom, vous offre son calme et sa fraîcheur. Risque de se laisser tenter par une sieste, bercée par le doux bruit des rivières !!

Points remarquables sur le circuit

0- L’église Saint-Georges de Colomby est d’un style gothique très pur, sans remaniements. Elle date des XIIIè et XIVè siècles et a complètement été restaurée à la fin du XIXè siècle. L’autel est daté de 1888 et le porche, ajouté au XVè siècle précède l’ensemble à l’ouest.

1- La Varangerie est une belle ferme située juste après le départ du circuit, dans le bourg de Colomby. D’autres sont visibles alentours Manoir du Cul de fer, la Bertranderie, Briquehoulle, la Richemonnerie, la ferme du Breuil et le château de la Bretonnière.

2- La Conseillère est une de ces belles fermes en pierres de Valognes. Jetez un œil derrière le portail imposant, situé juste après le hameau des Roses.

3- Le lieu-dit Cul de Fer réunit deux petites rivières et des ponts aux ânes qui permettaient de rejoindre l’ancien moulin.

Endroit enchanteur, ombragé et arboré, idéal pour une halte ou un pique-nique. Mérite l’aller-retour de quelques dizaines de mètres.

4– Le manoir des Perques est une belle demeure en pierres avec une tourelle massive. Il gardait sans doute les chemins autrefois très fréquentés.

5– Boudosville est un hameau remarquable par son ensemble architectural de fermes anciennes. Marqué par un calvaire à l’entrée.

6- Anciens fours à chaux, où l’on transformait le calcaire en chaux en le chauffant, à droite du sentier.

Points remarquables à proximité Ville de Valognes Labellisée Ville d’art et d’histoire , membre du Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin pour son architecture remarquable.

Hôtel de Beaumont à Valognes édifié au XVIIIème siècle pour le comte de Beaumont, ce bâtiment est l’un des célèbres hôtels particuliers de Valognes.

Musée du Cidre et du Calvados rue du Petit-Versailles 50700 Valognes Tél 02 33 40 26 25

Le calvados et cidre sont produits localement et leur fabrication est présentée dans ce musée.

Cidreries de Saint-Joseph et de Négreville fabrication de cidres normand, boisson alcoolisée titrant de 2% à 8% obtenue à partir de la fermentation du jus de pomme.

Hémévez, à l’est de Colomby, en passant par Urville. Joli bourg à visiter avec, en particulier, son église gothique Notre Dame de l’Assomption, son mobilier et sa statuaire remarquables. Un joli château privé.

English : Le Cul de Fer

Presentation

Sink into the depths of the Cotentin bocage, protected by its hedges and brightened up by numerous small meandering streams.

Plan to be enchanted at the Cul de Fer which, despite its name, offers you its calm and freshness. Risk to be tempted by a nap, rocked by the soft noise of the rivers !

Remarkable points on the route

0- The church Saint-Georges de Colomby is of a very pure Gothic style, without any alterations. It dates from the XIIIth and XIVth centuries and was completely restored at the end of the XIXth century. The altar is dated 1888 and the porch, added in the 15th century, precedes the whole on the west side

1- La Varangerie is a beautiful farm located just after the beginning of the circuit, in the village of Colomby. Others are visible in the surroundings: Manoir du Cul de fer, Bertranderie, Briquehoulle, Richemonnerie, Breuil farm and Bretonnière castle.

2- La Conseillère is one of the beautiful stone farms of Valognes. Take a look behind the imposing gate, located just after the hamlet of Roses.

3- The place called Cul de Fer joins two small rivers and donkey bridges which used to lead to the old mill.

An enchanting place, shaded and planted with trees, ideal for a rest or a picnic. Worth the round trip of a few dozen meters.

4- The manor of Perques is a beautiful stone house with a massive turret. It probably guarded the paths which were once very frequented.

5- Boudosville is a hamlet remarkable for its architectural ensemble of old farms. Marked by a calvary at the entrance

6- Old lime kilns, where limestone was transformed into lime by heating it, on the right of the path.

Nearby places of interest: City of Valognes: Labelled City of art and history , member of the Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin for its remarkable architecture.

Hôtel de Beaumont in Valognes: built in the 18th century for the Count of Beaumont, this building is one of the famous mansions of Valognes

Cider and Calvados Museum rue du Petit-Versailles 50700 Valognes Tel 02 33 40 26 25

Calvados and cider are produced locally and their manufacture is presented in this museum.

Cidreries of Saint-Joseph and Négreville: production of Norman cider, an alcoholic drink of 2% to 8% obtained from the fermentation of apple juice.

Hémévez, east of Colomby, passing through Urville. A pretty village to visit with, in particular, its Gothic church of Notre Dame de l’Assomption, its remarkable furniture and statuary. A pretty private castle.

Deutsch :

Präsentation

Tauchen Sie ein in die Tiefen der Bocage du Cotentin, die von ihren Hecken geschützt und von vielen kleinen, sich schlängelnden Bächen aufgeheitert wird.

Rechnen Sie damit, am Cul de Fer verzaubert zu werden, der Ihnen trotz seines Namens seine Ruhe und Frische bietet. Risiko, sich zu einer Siesta verleiten zu lassen, die vom sanften Rauschen der Flüsse eingelullt wird!!!

Bemerkenswerte Punkte auf dem Rundweg

0- Die St.-Georgs-Kirche in Colomby ist in einem sehr reinen gotischen Stil gehalten, ohne Umbauten. Sie stammt aus dem 13. und 14. Jahrhundert und wurde Ende des 19. Jahrhunderts vollständig restauriert. Der Altar stammt aus dem Jahr 1888 und die im 15. Jahrhundert hinzugefügte Vorhalle liegt im Westen vor der Kirche

1- La Varangerie ist ein schöner Bauernhof, der sich gleich nach dem Start des Rundwegs in der Ortschaft Colomby befindet. Weitere Höfe in der Umgebung sind: Manoir du Cul de fer, la Bertranderie, Briquehoulle, la Richemonnerie, la ferme du Breuil und das Château de la Bretonnière.

2- La Conseillère ist einer der schönen Steinbauernhöfe von Valognes. Werfen Sie einen Blick hinter das imposante Tor, das sich gleich hinter dem Weiler Les Roses befindet.

3- Der Ort Cul de Fer vereint zwei kleine Flüsse und Eselsbrücken , über die man zur alten Mühle gelangte.

Ein zauberhafter Ort mit Schatten und Bäumen, ideal für eine Rast oder ein Picknick. Verdient den Hin- und Rückweg von einigen Dutzend Metern.

4- Das Manoir des Perques ist ein schönes Steinhaus mit einem massiven Türmchen. Es bewachte zweifellos die früher stark frequentierten Wege.

5- Boudosville ist ein Weiler, der durch sein architektonisches Ensemble aus alten Bauernhäusern auffällt. Markiert durch einen Kalvarienberg am Eingang

6- Alte Kalköfen, in denen Kalkstein durch Erhitzen in Kalk umgewandelt wurde, rechts vom Weg.

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe: Stadt Valognes: Sie trägt das Label Ville d’art et d’histoire (Stadt der Kunst und Geschichte) und ist aufgrund ihrer bemerkenswerten Architektur Mitglied des Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin (Land der Kunst und Geschichte des Clos du Cotentin).

Hôtel de Beaumont in Valognes: Das Gebäude wurde im 18. Jahrhundert für den Grafen de Beaumont erbaut und ist eines der berühmten Herrenhäuser von Valognes

Musée du Cidre et du Calvados: rue du Petit-Versailles 50700 Valognes Tel.: 02 33 40 26 25

Calvados und Cidre werden lokal produziert und ihre Herstellung wird in diesem Museum gezeigt.

Cidreries de Saint-Joseph und Négreville: Herstellung von normannischem Cidre, einem alkoholischen Getränk mit einem Alkoholgehalt von 2 % bis 8 %, das aus der Gärung von Apfelsaft gewonnen wird.

Hémévez, östlich von Colomby über Urville. Hübscher Marktflecken, den es zu besichtigen gilt, insbesondere mit der gotischen Kirche Notre Dame de l’Assomption und ihren bemerkenswerten Möbeln und Statuen. Hübsches Privatschloss.

Italiano :

Presentazione

Addentratevi nel bocage del Cotentin, protetto dalle sue siepi e rallegrato dai numerosi ruscelli che lo attraversano.

Lasciatevi incantare dal Cul de Fer che, nonostante il nome, vi offre calma e freschezza. Rischiate di essere tentati da un pisolino, cullati dal dolce suono dei fiumi!

Punti notevoli del circuito

0- La chiesa di Saint-Georges de Colomby è di uno stile gotico molto puro, senza alcuna modifica. Risale ai secoli XIII e XIV ed è stato completamente restaurato alla fine del XIX secolo. L’altare è datato 1888 e il portico, aggiunto nel XV secolo, precede l’insieme a ovest

1- La Varangerie è una bella fattoria situata subito dopo l’inizio del circuito, nel villaggio di Colomby. Altri sono visibili nei dintorni: Manoir du Cul de fer, Bertranderie, Briquehoulle, Richemonnerie, fattoria Breuil e castello della Bretonnière.

2- La Conseillère è una delle belle fattorie in pietra di Valognes. Date un’occhiata dietro l’imponente cancello, situato subito dopo la frazione di Les Roses.

3- Il luogo chiamato Cul de Fer unisce due piccoli fiumi e ponti d’asino che conducevano al vecchio mulino.

Un luogo incantevole, ombreggiato e alberato, ideale per una sosta o un picnic. Vale la pena di fare un giro di qualche decina di metri.

4? Il maniero di Perques è una bella casa in pietra con un’imponente torretta. Probabilmente sorvegliava le strade un tempo trafficate.

5? Boudosville è un borgo notevole per il suo insieme architettonico di vecchie fattorie. Segnata da un calvario all’ingresso

6- Vecchie fornaci per la calce, dove il calcare veniva trasformato in calce mediante riscaldamento, sulla destra del sentiero.

Luoghi di interesse nelle vicinanze: Città di Valognes: etichettata come Città d’arte e di storia , membro del Paese d’arte e di storia del Clos du Cotentin per la sua notevole architettura.

Hôtel de Beaumont a Valognes: costruito nel XVIII secolo per il conte di Beaumont, questo edificio è una delle famose dimore private di Valognes

Musée du Cidre et du Calvados rue du Petit-Versailles 50700 Valognes Tel 02 33 40 26 25

Il Calvados e il sidro sono prodotti localmente e la loro fabbricazione è presentata in questo museo.

Cidrerie di Saint-Joseph e Négreville: produzione di sidro normanno, una bevanda alcolica dal 2% all’8% ottenuta dalla fermentazione del succo di mela.

Hémévez, a est di Colomby, via Urville. Un grazioso villaggio da visitare con, in particolare, la sua chiesa gotica di Notre Dame de l’Assomption, i suoi notevoli arredi e la sua statuaria. Un bel castello privato.

Español :

Presentación

Adéntrese en el bocage de Cotentin, protegido por sus setos y amenizado por los numerosos arroyos que serpentean.

Prepárese para quedar encantado en el Cul de Fer que, a pesar de su nombre, le ofrece su calma y frescura. ¡Arriesgarse a echarse una siesta, mecido por el suave sonido de los ríos!

Puntos notables del circuito

0- La iglesia de Saint-Georges de Colomby es de un estilo gótico muy puro, sin alteraciones. Data de los siglos XIII y XIV y fue completamente restaurada a finales del siglo XIX. El altar está fechado en 1888 y el pórtico, añadido en el siglo XV, precede al conjunto por el oeste

1- La Varangerie es una hermosa granja situada justo después del inicio del circuito, en el pueblo de Colomby. Otros son visibles en los alrededores: Manoir du Cul de fer, la Bertranderie, Briquehoulle, la Richemonnerie, la ferme du Breuil y el castillo de la Bretonnière.

2- La Conseillère es una de las hermosas granjas de piedra de Valognes. Eche un vistazo detrás de la imponente puerta, situada justo después de la aldea de Les Roses.

3- El lugar llamado Cul de Fer une dos pequeños ríos y los puentes de burro que llevaban al antiguo molino.

Un lugar encantador, sombreado y arbolado, ideal para hacer una parada o un picnic. Merece la pena el viaje de ida y vuelta de unas decenas de metros.

4? La mansión de Perques es una hermosa casa de piedra con una enorme torreta. Probablemente vigilaba las carreteras que antes eran muy transitadas.

5? Boudosville es una aldea que destaca por su conjunto arquitectónico de antiguas granjas. Marcado por un calvario en la entrada

6- Antiguos hornos de cal, donde la piedra caliza se transformaba en cal al calentarla, a la derecha del camino.

Lugares de interés cercanos: Ciudad de Valognes: Etiquetada como Ciudad de arte e historia , miembro del País de arte e historia del Clos du Cotentin por su notable arquitectura.

Hôtel de Beaumont en Valognes: construido en el siglo XVIII para el Conde de Beaumont, este edificio es una de las famosas mansiones privadas de Valognes

Museo del Cidre y del Calvados rue du Petit-Versailles 50700 Valognes Tel 02 33 40 26 25

El calvados y la sidra se producen localmente y su fabricación se presenta en este museo.

Cidrerías de Saint-Joseph y Négreville: producción de sidra normanda, una bebida alcohólica del 2% al 8% obtenida de la fermentación del zumo de manzana.

Hémévez, al este de Colomby, vía Urville. Un bonito pueblo para visitar con, en particular, su iglesia gótica de Notre Dame de l’Assomption, su notable mobiliario y estatuas. Un bonito castillo privado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme