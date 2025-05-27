Le Cul des Prés Besançon Doubs

vendredi 1 août 2025.

A pieds Difficulté moyenne

Le Cul des Prés Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 8500.0

Cet itinéraire passe au pied de la Fontaine Sainte-Agathe et nous conduit sans difficulté au parcours sportif du Cul des Prés. Retour par le Chemin des Plaines.

https://datasets.grandbesancon.fr/fichiers/rando/chailluz/sentierschailluz.pdf

English :

This itinerary passes at the foot of the Fontaine Sainte-Agathe and leads us without difficulty to the Cul des Prés sports course. Return by the Chemin des Plaines.

Deutsch :

Dieser Weg führt am Fuß der Fontaine Sainte-Agathe vorbei und bringt uns ohne Schwierigkeiten zum Sportparcours von Cul des Prés. Rückweg über den Chemin des Plaines.

Italiano :

Questo itinerario passa ai piedi della Fontaine Sainte-Agathe e ci conduce senza difficoltà al campo sportivo di Cul des Prés. Ritorno attraverso lo Chemin des Plaines.

Español :

Este itinerario pasa al pie de la Fontaine Sainte-Agathe y nos conduce sin dificultad al campo de deportes Cul des Prés. Regreso por el Chemin des Plaines.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data