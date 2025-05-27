Le Cul des Prés Besançon Doubs
Le Cul des Prés Besançon Doubs vendredi 1 août 2025.
Le Cul des Prés A pieds Difficulté moyenne
Le Cul des Prés Les Grandes Baraques 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8500.0 Tarif :
Cet itinéraire passe au pied de la Fontaine Sainte-Agathe et nous conduit sans difficulté au parcours sportif du Cul des Prés. Retour par le Chemin des Plaines.
Difficulté moyenne
https://datasets.grandbesancon.fr/fichiers/rando/chailluz/sentierschailluz.pdf
English :
This itinerary passes at the foot of the Fontaine Sainte-Agathe and leads us without difficulty to the Cul des Prés sports course. Return by the Chemin des Plaines.
Deutsch :
Dieser Weg führt am Fuß der Fontaine Sainte-Agathe vorbei und bringt uns ohne Schwierigkeiten zum Sportparcours von Cul des Prés. Rückweg über den Chemin des Plaines.
Italiano :
Questo itinerario passa ai piedi della Fontaine Sainte-Agathe e ci conduce senza difficoltà al campo sportivo di Cul des Prés. Ritorno attraverso lo Chemin des Plaines.
Español :
Este itinerario pasa al pie de la Fontaine Sainte-Agathe y nos conduce sin dificultad al campo de deportes Cul des Prés. Regreso por el Chemin des Plaines.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data