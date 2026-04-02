Le détour par Pipette Pin Haute-Saône
Le détour par Pipette Pin Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Le détour par Pipette A pieds Difficile
Le détour par Pipette Place du Souvenir, Pin 70150 Pin Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13180.0 Tarif :
Un parcours vallonné avec des récompenses bien méritées !
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/5032
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English :
An undulating course with well-deserved rewards!
Deutsch :
Eine hügelige Strecke mit wohlverdienten Belohnungen!
Italiano :
Un percorso ondulato con ricompense meritate!
Español :
Un recorrido ondulado con recompensas bien merecidas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data