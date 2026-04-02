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Le détour par Pipette Pin Haute-Saône

Le détour par Pipette Pin Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Le détour par Pipette Pin

Adresse : Pin

Ville : 70150 Pin

Département : Haute-Saône

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Le détour par Pipette A pieds Difficile

Le détour par Pipette Place du Souvenir, Pin 70150 Pin Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13180.0 Tarif :

Un parcours vallonné avec des récompenses bien méritées !
Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/5032  

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English :

An undulating course with well-deserved rewards!

Deutsch :

Eine hügelige Strecke mit wohlverdienten Belohnungen!

Italiano :

Un percorso ondulato con ricompense meritate!

Español :

Un recorrido ondulado con recompensas bien merecidas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data

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