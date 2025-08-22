Le Dolmen de Gaoutabry La Londe-les-Maures Var

Le Dolmen de Gaoutabry

Le Dolmen de Gaoutabry Route de Collobrières 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un parcours VTT ou Gravel bike au cœur du Massif des Maures à la découverte du plus grand Dolmen du Var. Profitez des panoramas sur le massif des Maures et Notre Dame des Anges côté collines ainsi que sur les îles d’Or et la presqu’île de Giens côté mer.

+33 4 94 01 53 10

English : The Dolmen of Gaoutabry

A mountain bike or gravel bike route in the heart of the Massif des Maures to discover the largest Dolmen in the Var. Take advantage of the panoramic views of the Maures massif and Notre Dame des Anges on the hillside as well as the Golden Islands and the Giens peninsula on the sea side.

Deutsch : Der Dolmen von Gaoutabry

Eine Mountainbike- oder Gravelbike-Strecke im Herzen des Massif des Maures, auf der Sie den größten Dolmen des Var entdecken können. Genießen Sie die Panoramablicke auf das Massif des Maures und Notre Dame des Anges auf der Hügelseite sowie auf die Îles d’Or und die Halbinsel Giens auf der Meeresseite.

Italiano :

Un percorso in mountain bike o gravel bike nel cuore del Massiccio dei Maures alla scoperta del più grande dolmen del Var. Approfittate della vista panoramica sul massiccio dei Maures e su Notre Dame des Anges in collina, nonché sulle Isole d’Oro e sulla penisola di Giens sul lato del mare.

Español :

Una ruta en bicicleta de montaña o de grava en el corazón del Macizo de los Maures para descubrir el mayor Dolmen del Var. Aproveche las vistas panorámicas del macizo de Maures y de Notre Dame des Anges en la ladera, así como de las Islas Doradas y de la península de Giens en el lado del mar.

