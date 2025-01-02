Le domaine de la Pompadour Crécy-Couvé Eure-et-Loir

Le domaine de la Pompadour Place des Marronniers 28500 Crécy-Couvé Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Ce circuit familial évoque les sites de Madame de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV, qui vécut à Crécy-Couvé au XVIIIème siècle.

This family tour evokes the sites of Madame de Pompadour, mistress of King Louis XV, who lived in Crécy-Couvé in the 18th century.

Dieser Familienrundgang erinnert an die Stätten von Madame de Pompadour, der Geliebten von König Ludwig XV, die im 18. Jahrhundert in Crécy-Couvé lebte.

Questo percorso familiare rievoca i luoghi di Madame de Pompadour, amante del re Luigi XV, che visse a Crécy-Couvé nel XVIII secolo.

Este sendero familiar evoca los lugares de Madame de Pompadour, amante del rey Luis XV, que vivió en Crécy-Couvé en el siglo XVIII.

