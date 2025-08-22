Le domaine des princes de Condé Condé-en-Brie Aisne

Le domaine des princes de Condé A pieds

Le domaine des princes de Condé Du parking de l’église, prés du château de Condé-en-Brie 02330 Condé-en-Brie Aisne Hauts-de-France

Remanié par Servandoni, un maître du trompe-l’oeil, le château de Condé-en-Brie possède un ensemble exceptionnel de fresques et de peintures. La table d’orientation de Baulne-en-Brie à Vallées-en-Champagne permet de jouir d’un point de vue remarquable sur la vallée du Surmelin.

English :

Reshaped by Servandoni, a master of trompe l’oeil, the castle of Condé-en-Brie has an exceptional collection of frescoes and paintings. The orientation table from Baulne-en-Brie to Vallées-en-Champagne offers a remarkable view of the Surmelin valley.

Deutsch :

Das von Servandoni, einem Meister des Trompe-l’oeil, umgebaute Schloss von Condé-en-Brie besitzt eine außergewöhnliche Sammlung von Fresken und Gemälden. Der Orientierungstisch von Baulne-en-Brie in Vallées-en-Champagne bietet einen bemerkenswerten Ausblick auf das Tal des Surmelin.

Italiano :

Rimodellato da Servandoni, maestro del trompe-l’oeil, il castello di Condé-en-Brie vanta un’eccezionale collezione di affreschi e dipinti. Il tavolo di orientamento di Baulne-en-Brie a Vallées-en-Champagne offre una vista straordinaria sulla valle del Surmelin.

Español :

Remodelado por Servandoni, maestro del trampantojo, el castillo de Condé-en-Brie posee una excepcional colección de frescos y pinturas. La mesa de orientación de Baulne-en-Brie, en Vallées-en-Champagne, ofrece una notable vista del valle de Surmelin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-03 par Agence Aisne Tourisme