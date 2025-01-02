Le donjon d’Alluyes Alluyes Eure-et-Loir

Le donjon d’Alluyes Alluyes Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Le donjon d’Alluyes A pieds

Le donjon d’Alluyes 2 rue du dolmen 28800 Alluyes Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 15000.0 Tarif :

A travers plaines et bois de cette ancienne baronnnie du Perche-Gouët, partez à la découverte de la vallée de l’Ozanne et prenez le temps, à Allluyes, de découvrir de magnifiques fresques du XVIème.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5eba72bd447a4/le-donjon-dalluyes

English :

Through the plains and woods of this former baronnnie of Perche-Gouët, discover the Ozanne valley and take the time, in Allluyes, to discover magnificent 16th century frescoes.

Deutsch :

Durchqueren Sie die Ebenen und Wälder dieser ehemaligen Baronie des Perche-Gouët, entdecken Sie das Ozanne-Tal und nehmen Sie sich in Allluyes Zeit, um die wunderschönen Fresken aus dem 16.

Italiano :

Attraverso le pianure e i boschi di questa antica baronia del Perche-Gouët, scoprite la valle di Ozanne e prendetevi il tempo, ad Allluyes, di scoprire magnifici affreschi del XVI secolo.

Español :

A través de las llanuras y los bosques de esta antigua baronía de Perche-Gouët, descubra el valle de Ozanne y tómese el tiempo, en Allluyes, para descubrir magníficos frescos del siglo XVI.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire