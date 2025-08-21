Le Dourdou de Camarès à Camarès (lâchers de truites) Camarès Aveyron

Le Dourdou de Camarès à Camarès (lâchers de truites)

Le Dourdou de Camarès à Camarès (lâchers de truites) 12360 Camarès Aveyron Occitanie

Magnifique parcours de pêche dans le village avec truites lâchées.

English :

Beautiful fishing course in the village with released trout.

Deutsch :

Wunderschöne Angelstrecke im Dorf mit freigesetzten Forellen.

Italiano :

Bellissimo campo di pesca in paese con trote rilasciate.

Español :

Precioso campo de pesca en el pueblo con truchas liberadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-21 par ADT Aveyron