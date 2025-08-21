Le Dourdou de Camarès à Camarès (lâchers de truites) Camarès Aveyron
Le Dourdou de Camarès à Camarès (lâchers de truites) Camarès Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Le Dourdou de Camarès à Camarès (lâchers de truites)
Le Dourdou de Camarès à Camarès (lâchers de truites) 12360 Camarès Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Magnifique parcours de pêche dans le village avec truites lâchées.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Beautiful fishing course in the village with released trout.
Deutsch :
Wunderschöne Angelstrecke im Dorf mit freigesetzten Forellen.
Italiano :
Bellissimo campo di pesca in paese con trote rilasciate.
Español :
Precioso campo de pesca en el pueblo con truchas liberadas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-21 par ADT Aveyron