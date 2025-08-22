Le Dourdou de Camarès à Saint Izaire (lâchers de truites) Saint-Izaire Aveyron

Le Dourdou de Camarès à Saint Izaire (lâchers de truites)

Le Dourdou de Camarès à Saint Izaire (lâchers de truites) 12480 Saint-Izaire Aveyron Occitanie

Belle rivière et lâchers de truites à proximité du vilage

English : The Dourdou from Camarès to Saint Izaire (trout releases)

Beautiful river and trout releases near the village

Deutsch :

Schöner Fluss und Forellenfreisetzungen in der Nähe des Dorfes

Italiano :

Bellissimo fiume e rilascio di trote vicino al villaggio

Español : El Dourdou de Camarès a Saint-Izaire (suelta de truchas)

Bonito río y suelta de truchas cerca del pueblo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par ADT Aveyron