Le fil bleu de l’Orne de Richemont à Moineville Richemont Moselle

Le fil bleu de l’Orne de Richemont à Moineville Richemont Moselle vendredi 1 août 2025.

Le fil bleu de l’Orne de Richemont à Moineville Adultes Vélo de route Facile

Voie verte Le fil bleu de l’Orne de Richemont à Moineville 57270 Richemont Moselle Grand Est

Durée : 130 Distance : 29000.0 Tarif :

Cette voie verte de 29 km longe la rivière Orne de Richemont en Moselle à la zone de loisirs de Moineville en Meurthe-et-Moselle, en passant par Rombas. Cette piste est un moyen doux de découvrir les paysages d’une ancienne vallée sidérurgique. Entièrement plate et en site propre, elle ravira les amateurs de vélo et de découverte, seul, en famille ou entre amis. À Richemont, le fil bleu est connecté à La Voie Bleue.

Facile

English :

This 29 km greenway runs alongside the River Orne from Richemont in Moselle to the Moineville leisure area in Meurthe-et-Moselle, via Rombas. This trail is a gentle way to discover the landscapes of a former steel-making valley. Entirely flat and in its own right-of-way, it will delight cycling enthusiasts, whether on their own, with family or friends. In Richemont, the fil bleu is connected to La Voie Bleue.

Deutsch :

Dieser 29 km lange grüne Weg führt entlang des Flusses Orne von Richemont im Département Moselle über Rombas bis zum Freizeitgebiet Moineville im Département Meurthe-et-Moselle. Dieser Weg ist eine sanfte Art, die Landschaften eines ehemaligen Stahltals zu entdecken. Er ist völlig flach und auf eigener Strecke angelegt und wird Radfahrer und Entdecker begeistern, die allein, mit der Familie oder mit Freunden unterwegs sind. In Richemont ist der blaue Faden mit La Voie Bleue verbunden.

Italiano :

Questa greenway di 29 km costeggia il fiume Orne da Richemont in Mosella all’area ricreativa di Moineville in Meurthe-et-Moselle, passando per Rombas. Questo percorso è un modo dolce per scoprire il paesaggio di un’antica valle siderurgica. Interamente pianeggiante e su una strada di proprietà, è un percorso che farà la gioia degli appassionati di ciclismo, da soli, in famiglia o con gli amici. A Richemont, il Fil Bleu è collegato alla Voie Bleue.

Español :

Esta vía verde de 29 km bordea el río Orne desde Richemont (Mosela) hasta la zona de ocio de Moineville (Meurthe-et-Moselle), pasando por Rombas. Este sendero es una forma suave de descubrir el paisaje de un antiguo valle siderúrgico. Totalmente llano y en su propio derecho de paso, hará las delicias de los aficionados a la bicicleta, ya sea solos, en familia o con amigos. En Richemont, el Fil Bleu está conectado con la Voie Bleue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-02 par Système d’information touristique Lorrain