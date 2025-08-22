Le fort de Condé Missy-sur-Aisne Aisne

Le fort de Condé A pieds

Le fort de Condé Place de Verdun à Missy-sur-Aisne 02880 Missy-sur-Aisne Aisne Hauts-de-France

Cet itinéraire qui domine le confluent de l’Aisne et de la Vesle nous entraîne de la source Sainte-Radegonde au fort de Condé, fort des hautes creuttes , comme l’appelaient les soldats, et qui appartenait au système défensif imaginé par le général Séré de Rivières.

English :

This route, which dominates the confluence of the Aisne and Vesle rivers, takes us from the source of Sainte-Radegonde to Fort de Condé, fort des hautes creuttes , as the soldiers called it, and which belonged to the defensive system imagined by General Séré de Rivières.

Deutsch :

Diese Route, die den Zusammenfluss von Aisne und Vesle dominiert, führt uns von der Quelle Sainte-Radegonde zum Fort de Condé, dem Fort der hohen Krater , wie es die Soldaten nannten, und das zu dem von General Séré de Rivières erdachten Verteidigungssystem gehörte.

Italiano :

Questo percorso, che si affaccia sulla confluenza dei fiumi Aisne e Vesle, ci porta dalla sorgente Sainte-Radegonde al forte Condé, il forte delle alte crete , come lo chiamavano i soldati, che faceva parte del sistema difensivo ideato dal generale Séré de Rivières.

Español :

Esta ruta, que domina la confluencia de los ríos Aisne y Vesle, nos lleva desde el manantial de Sainte-Radegonde hasta el fuerte de Condé, el fuerte de las altas creutas , como lo llamaban los soldados, y que formaba parte del sistema defensivo ideado por el general Séré de Rivières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme