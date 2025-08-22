Le Fossat Altier Lozère
Le Fossat Altier Lozère vendredi 1 mai 2026.
Le Fossat Marche nordique Difficulté moyenne
Le Fossat RD901 48800 Altier Lozère Occitanie
Durée : 210 Distance : 10802.0 Tarif :
Au pied de la montagne du Goulet et du mont Lozère, découvrez Altier et ses hameaux avec son château fort, son église et son environnement. Ça vaut le détour !
Difficulté moyenne
http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30
English :
At the foot of the Goulet mountain and Mont Lozère, discover Altier and its hamlets, with its castle, its church and its environment. Well worth the detour!
Deutsch :
Am Fuße des Berges Goulet und des Mont Lozère entdecken Sie Altier und seine Weiler mit seiner Burg, seiner Kirche und seiner Umgebung. Ein Besuch lohnt sich!
Italiano :
Ai piedi del monte Goulet e del Mont Lozère, scoprite Altier e le sue frazioni, con il suo castello fortificato, la sua chiesa e i suoi dintorni. Vale la pena di fare delle distrazioni!
Español :
Al pie del monte Goulet y del monte Lozère, descubra Altier y sus aldeas, con su castillo fortificado, su iglesia y sus alrededores. Merece la pena divertirse
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère