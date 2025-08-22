Le Fossat Altier Lozère

Le Fossat Marche nordique Difficulté moyenne

Le Fossat RD901 48800 Altier Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 10802.0 Tarif :

Au pied de la montagne du Goulet et du mont Lozère, découvrez Altier et ses hameaux avec son château fort, son église et son environnement. Ça vaut le détour !

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

At the foot of the Goulet mountain and Mont Lozère, discover Altier and its hamlets, with its castle, its church and its environment. Well worth the detour!

Deutsch :

Am Fuße des Berges Goulet und des Mont Lozère entdecken Sie Altier und seine Weiler mit seiner Burg, seiner Kirche und seiner Umgebung. Ein Besuch lohnt sich!

Italiano :

Ai piedi del monte Goulet e del Mont Lozère, scoprite Altier e le sue frazioni, con il suo castello fortificato, la sua chiesa e i suoi dintorni. Vale la pena di fare delle distrazioni!

Español :

Al pie del monte Goulet y del monte Lozère, descubra Altier y sus aldeas, con su castillo fortificado, su iglesia y sus alrededores. Merece la pena divertirse

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère