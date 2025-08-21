Le Fréchou, balade panoramique sur la vallée de l’Osse Fréchou Lot-et-Garonne

Le Fréchou, balade panoramique sur la vallée de l’Osse En VTT Très facile

Le Fréchou, balade panoramique sur la vallée de l’Osse 47600 Fréchou Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Un petit village perché, un château, un pigeonnier, une tradition festive autour du melon. Le Pays des frênes pourrait aussi bien s’appeler le pays des chênes. Ce sont eux qui apportent ombre et fraîcheur sur quelques passages de ce circuit.

English : Le Fréchou, balade panoramique sur la vallée de l’Osse

A small perched village, a castle, a dovecote, a festive tradition around the melon. The Land of the Ash Trees could just as well be called the Land of the Oaks. They provide shade and coolness on some parts of this route.

Deutsch : Le Fréchou, balade panoramique sur la vallée de l’Osse

Ein kleines Dorf auf einem Hügel, ein Schloss, ein Taubenschlag und eine festliche Tradition rund um die Melone. Das Land der Eschen könnte auch das Land der Eichen genannt werden. Sie sind es, die auf einigen Abschnitten dieses Rundwegs Schatten und Kühle spenden.

Italiano :

Un piccolo villaggio arroccato, un castello, una piccionaia, una tradizione festosa intorno al melone. La Terra dei Frassini potrebbe benissimo essere chiamata Terra delle Querce. In alcuni tratti di questo percorso offrono ombra e refrigerio.

Español : Le Fréchou, balade panoramique sur la vallée de l’Osse

Un pequeño pueblo encaramado, un castillo, un palomar, una tradición festiva en torno al melón. El país de los fresnos podría llamarse también el país de los robles. Proporcionan sombra y frescor en algunas partes de esta ruta.

