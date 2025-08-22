Le Genlisien Villequier-Aumont Aisne

Le Genlisien A pieds

Le Genlisien De la place située en face des ruines du château de Villequier-Aumont. 02300 Villequier-Aumont Aisne Hauts-de-France

Ce sentier situé sur les versants de la vallée de l’Oise est entouré de massifs forestiers au relief accentué. À la croisée des trois départements (Aisne, Oise, Somme), ce circuit offre un bel échantillon de la diversité des paysages de Picardie.

English :

This trail lies on the slopes of the Oise valley, surrounded by steeply rising forest massifs. At the crossroads of three départements (Aisne, Oise, Somme), this trail offers a fine sample of the diversity of Picardy’s landscapes.

Deutsch :

Dieser Weg liegt an den Hängen des Oise-Tals und ist von Waldmassiven mit ausgeprägtem Relief umgeben. An der Kreuzung der drei Departements (Aisne, Oise, Somme) bietet dieser Weg einen schönen Querschnitt durch die Vielfalt der Landschaften der Picardie.

Italiano :

Questo sentiero, situato sulle pendici della valle dell’Oise, è circondato da aree boschive scoscese. All’incrocio di tre dipartimenti (Aisne, Oise, Somme), questo sentiero offre un bel campione della diversità dei paesaggi della Piccardia.

Español :

Este sendero, situado en las laderas del valle del Oise, está rodeado de zonas escarpadas y boscosas. En la encrucijada de tres departamentos (Aisne, Oise, Somme), este sendero ofrece una buena muestra de la diversidad de los paisajes de Picardía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-28 par Agence Aisne Tourisme