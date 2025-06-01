Le Goulet Mont Lozère et Goulet Lozère

Le Goulet Mont Lozère et Goulet Lozère vendredi 1 août 2025.

Le Goulet Marche nordique Difficulté moyenne

Le Goulet Parking de la Mairie 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 10053.0 Tarif :

Au départ du plateau de Montbel et des berges du Chassezac, on grimpe jusqu’au sommet du Goulet (1497m). La montagne, exactement prallèle au Mont Lozère, forme un large plateau généreusement boisé (épicéas, chênes, bouleaux, hêtres).

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

From the Montbel plateau and the banks of the Chassezac, we climb to the summit of Le Goulet (1497m). The mountain, exactly parallel to Mont Lozère, forms a broad, generously wooded plateau (spruce, oak, birch, beech).

Deutsch :

Von der Hochebene von Montbel und den Ufern des Chassezac aus steigt man bis zum Gipfel des Goulet (1497 m) auf. Der Berg, der genau parallel zum Mont Lozère verläuft, bildet eine breite, großzügig bewaldete Hochebene (Fichten, Eichen, Birken, Buchen).

Italiano :

Dall’altopiano di Montbel e dalle rive dello Chassezac, si sale alla cima di Le Goulet (1497 m). La montagna, che corre esattamente parallela al Mont Lozère, forma un ampio altopiano con abbondanti boschi (abete rosso, quercia, betulla e faggio).

Español :

Desde la meseta del Montbel y las orillas del Chassezac, se asciende a la cumbre de Le Goulet (1497 m). La montaña, que discurre exactamente paralela al Mont Lozère, forma una amplia meseta con abundantes bosques (abetos, robles, abedules y hayas).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère