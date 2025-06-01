Le Goulet Les Grandes-Ventes Seine-Maritime

Le Goulet Les Grandes-Ventes Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Le Goulet

Le Goulet Place de l’église 76950 Les Grandes-Ventes Seine-Maritime Normandie

Durée : 120 Distance : 7300.0 Tarif :

Cet itinéraire vous plongera dans la forêt d’Eawy et vous emmènera à la découverte des hameaux de la commune des Grandes-Ventes. Il sera possible en fonction des saisons d’apercevoir à proximité de la route forestière du Four Coffard un élevage de bisons et de cerfs.

+33 2 35 93 22 96

English : Le Goulet

This itinerary will plunge you into the Eawy forest and will take you to discover the hamlets of the Grandes-Ventes commune. Depending on the season, it will be possible to see a bison and deer farm near the « Four Coffard » forest road.

Deutsch :

Auf dieser Route tauchen Sie in den Wald von Eawy ein und entdecken die Weiler der Gemeinde Les Grandes-Ventes. Je nach Jahreszeit können Sie in der Nähe des Waldwegs « Four Coffard » eine Bison- und Hirschzucht sehen.

Italiano :

Questo percorso si addentra nella foresta di Eawy e vi porterà a scoprire le frazioni del comune di Grandes-Ventes. A seconda della stagione, è possibile vedere un allevamento di bisonti e cervi vicino alla strada forestale di « Four Coffard ».

Español :

Esta ruta le llevará al bosque de Eawy y le hará descubrir las aldeas del municipio de Grandes-Ventes. Según la temporada, es posible ver una granja de bisontes y ciervos cerca de la carretera forestal « Four Coffard ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme