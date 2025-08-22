Le Gour de l’Annet 22 km Coutansouze Allier
Le Gour de l’Annet 22 km Coutansouze Allier vendredi 1 mai 2026.
Le Gour de l’Annet 22 km Départ depuis le Rond point des Fayes ( carrefour forestier sur la D118) 03330 Coutansouze Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Longues traversées dans les célèbres hêtraies au cœur de la forêt domaniale des Colettes, descente dans la secrète vallée de la Veauce… une immersion parmi le peuple des arbres.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Long traverses through the famous beech forests at the heart of the Colettes state forest, descent into the secret Veauce valley… an immersion among the people of the trees.
Deutsch :
Lange Wanderungen durch die berühmten Buchenwälder im Herzen des Staatswaldes von Colettes, Abstieg in das geheime Tal von Veauce… ein Eintauchen in das Volk der Bäume.
Italiano :
Lunghe traversate attraverso le famose faggete nel cuore della foresta demaniale delle Colettes, discesa nella valle segreta del Veauce? Un’immersione tra il popolo degli alberi.
Español :
Largas travesías por los famosos hayedos en el corazón del bosque estatal de Colettes, descenso al valle secreto del Veauce… una inmersión entre la gente de los árboles.
