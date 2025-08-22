Le Gour des véroniques sentier thématique Saint-Cyprien Loire

Le Gour des véroniques sentier thématique

Le Gour des véroniques sentier thématique 42160 Saint-Cyprien Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du parking de l’aire de covoiturage, découvrez cet étang situé en bord de Loire. Faîtes le tour et vous découvrirez quelles espèces d’oiseaux et insectes qui vivent dans ce milieu, de manière ludique et pédagogique.

English :

Starting from the parking lot, discover this pond on the banks of the Loire. Take a tour and you’ll discover the species of birds and insects that live in this environment, in a fun and educational way.

Deutsch :

Entdecken Sie vom Parkplatz des Fahrgemeinschaftsplatzes aus diesen Teich am Ufer der Loire. Umrunden Sie den Teich und entdecken Sie auf spielerische und pädagogische Weise, welche Vogel- und Insektenarten in diesem Lebensraum leben.

Italiano :

Partendo dal parcheggio dell’autosilo, scoprite questo stagno sulle rive della Loira. Partecipate a un tour e scoprirete le specie di uccelli e insetti che vivono in questo ambiente, in modo divertente ed educativo.

Español :

Partiendo del aparcamiento del parking, descubra este estanque a orillas del Loira. Haga un recorrido y descubrirá las especies de aves e insectos que viven en este entorno, de forma lúdica y didáctica.

