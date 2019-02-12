Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 1 Aubrac Saint-Côme-d’Olt Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 1 Aubrac Saint-Côme-d’Olt 12470 Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron Occitanie

Revivez la grande aventure des pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle et découvrez une portion magique de la Via Podiensis (GR® 65) qui traverse le département de l’Aveyron. La partie aveyronnaise du chemin de Saint Jacques de Compostelle (GR 65) représente 102 km entre Aubrac et Livinhac-le-Haut dans la vallée du Lot, à parcourir en 5 jours.

English :

Relive the great adventure of the pilgrims on their way to Santiago de Compostela and discover a magical section of the Via Podiensis (GR® 65) which crosses the department of Aveyron. The Aveyron part of the Way of Saint James (GR 65) represents 102 km between Aubrac and Livinhac-le-Haut in the Lot valley, to be covered in 5 days.

Deutsch :

Erleben Sie das große Abenteuer der Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela und entdecken Sie einen magischen Abschnitt der Via Podiensis (GR® 65), der durch das Departement Aveyron führt. Der Aveyron-Teil des Jakobswegs (GR 65) umfasst 102 km zwischen Aubrac und Livinhac-le-Haut im Tal des Lot, die in fünf Tagen zurückgelegt werden können.

Italiano :

Rivivete la grande avventura dei pellegrini in cammino verso Santiago de Compostela e scoprite un tratto magico della Via Podiensis (GR® 65) che attraversa il dipartimento dell’Aveyron. Il tratto dell’Aveyron del Cammino di Santiago (GR 65) è lungo 102 km, tra Aubrac e Livinhac-le-Haut nella valle del Lot, e richiede 5 giorni per essere completato.

Español :

Reviva la gran aventura de los peregrinos en su camino a Santiago de Compostela y descubra un tramo mágico de la Vía Podiensis (GR® 65) que atraviesa el departamento del Aveyron. El tramo del Aveyron del Camino de Santiago (GR 65) tiene 102 km, entre Aubrac y Livinhac-le-Haut, en el valle del Lot, y tarda 5 días en completarse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-02-12 par ADT Aveyron