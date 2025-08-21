Le grand-culot Harly Aisne

Le grand-culot A pieds

Le grand-culot De l’entrée du parc d’Isle, sur le petit parking à Harly 02100 Harly Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

De l’autre côté de la Somme, la basilique de Saint-Quentin joue les sentinelles. Une promenade périurbaine aisée (nombreuses portions bitumées), qui longe un temps la réserve naturelle des Marais d’Isle puis traverse le ru du Maid Proyart.

English :

On the other side of the Somme, the basilica of Saint-Quentin acts as a sentinel. An easy peri-urban walk (many asphalted sections), which runs for a while along the Marais d’Isle nature reserve and then crosses the Maid Proyart ru.

Deutsch :

Auf der anderen Seite der Somme spielt die Basilika von Saint-Quentin die Rolle des Wächters. Ein einfacher Stadtrandspaziergang (zahlreiche asphaltierte Abschnitte), der eine Zeit lang am Naturschutzgebiet Marais d’Isle entlangführt und dann den Ru du Maid Proyart überquert.

Italiano :

Sull’altra sponda della Somme, la Basilica di Saint-Quentin si erge a sentinella. Una facile passeggiata periurbana (molti tratti asfaltati), che costeggia per un po’ la riserva naturale del Marais d’Isle e poi attraversa la ru du Maid Proyart.

Español :

Al otro lado del Somme, la basílica de Saint-Quentin se erige como centinela. Un paseo periurbano fácil (muchos tramos asfaltados), que bordea la reserva natural del Marais d’Isle durante un rato y luego cruza el ru du Maid Proyart.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-28 par Agence Aisne Tourisme