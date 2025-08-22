Le Grand Lucé < >Château-du-Loir Le Grand-Lucé Sarthe

Le Grand Lucé < >Château-du-Loir

Le Grand Lucé < >Château-du-Loir 72150 Le Grand-Lucé Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Sur petites routes jalonnées La Vallée du Loir à vélo . Un peu de dénivelé en arrivant à Château-du-Loir. Chemindescendant en arrivant à Château-du-Loir.

English :

On small roads marked out La Vallée du Loir à vélo . A bit of difference in altitude when arriving in Château-du-Loir. Downhill when arriving in Château-du-Loir.

Deutsch :

Auf kleinen Straßen mit der Markierung La Vallée du Loir à vélo (Das Tal der Loir mit dem Fahrrad). Ein kleiner Höhenunterschied bei der Ankunft in Château-du-Loir. Steigender Weg bei der Ankunft in Château-du-Loir.

Italiano :

Su piccole strade contrassegnate con La Vallée du Loir à vélo . Un po’ di salita quando si arriva a Château-du-Loir. Un percorso in discesa quando si arriva a Château-du-Loir.

Español :

En las pequeñas carreteras marcadas La Vallée du Loir à vélo . Un poco de subida al llegar a Château-du-Loir. Un camino de bajada al llegar a Château-du-Loir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-30 par eSPRIT Pays de la Loire