Le Grand Marais de Liesse Liesse-Notre-Dame Aisne

Le Grand Marais de Liesse A pieds

Le Grand Marais de Liesse 02350 Liesse-Notre-Dame Aisne Hauts-de-France

Avant, on y extrayait la tourbe pour se chauffer et faire tourner les machines. Aujourd’hui, les marais de Liesse sont un espace naturel protégé hébergeant une faune et une flore exceptionnelles dans le nord de la France.

English :

In the past, peat was extracted for heating and to turn the machines. Today, the Liesse marshes are a protected natural area with an exceptional fauna and flora in the north of France.

Deutsch :

Früher wurde hier Torf gestochen, um zu heizen und Maschinen anzutreiben. Heute sind die Moore von Liesse ein Naturschutzgebiet, das eine für Nordfrankreich außergewöhnliche Flora und Fauna beherbergt.

Italiano :

In passato, la torba veniva estratta per il riscaldamento e per far funzionare i macchinari. Oggi le paludi di Liesse sono un’area naturale protetta con una flora e una fauna eccezionali nel nord della Francia.

Español :

En el pasado, la turba se extraía para calentar y hacer funcionar la maquinaria. En la actualidad, las marismas de la Liesse son un espacio natural protegido con una flora y fauna excepcionales en el norte de Francia.

