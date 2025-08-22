Le Grand Tour de Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Le Grand Tour de Mousson Adultes A pieds Difficulté moyenne

Le Grand Tour de Mousson 22 rue du Quai 54700 Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 260 Distance : 14900.0 Tarif :

L’histoire de la ville de Pont-à-Mousson commence au XIe siècle avec la construction d’un pont qui enjambe la Moselle ; la première mention du pont, sous l’appellation de pont à Mousson , apparaît en 1230.

Pour relier le présent au passé, il faut gravir la fameuse butte de Mousson et, dans la cour de l’ancien château-fort, contempler en contrebas la ville de Pont-à-Mousson et son pont au-dessus de la Moselle.

English :

The history of the town of Pont-à-Mousson began in the 11th century with the construction of a bridge over the Moselle; the first mention of the bridge, under the name Pont à Mousson , appears in 1230.

To link the present to the past, climb the famous Mousson hill and, in the courtyard of the former château-fort, gaze down on the town of Pont-à-Mousson and its bridge over the Moselle.

Deutsch :

Die Geschichte der Stadt Pont-à-Mousson beginnt im 11. Jahrhundert mit dem Bau einer Brücke über die Mosel; die erste Erwähnung der Brücke unter der Bezeichnung Pont à Mousson findet sich im Jahr 1230.

Um die Gegenwart mit der Vergangenheit zu verbinden, muss man den berühmten Hügel von Mousson erklimmen und im Hof der ehemaligen Festung auf die Stadt Pont-à-Mousson und ihre Brücke über die Mosel blicken.

Italiano :

La storia della città di Pont-à-Mousson inizia nell’XI secolo con la costruzione di un ponte sulla Mosella; la prima menzione del ponte, noto come Pont à Mousson , compare nel 1230.

Per collegare il presente al passato, è necessario salire sulla famosa collina di Mousson e, nel cortile dell’antico castello fortificato, guardare la città di Pont-à-Mousson e il suo ponte sulla Mosella.

Español :

La historia de la ciudad de Pont-à-Mousson comenzó en el siglo XI con la construcción de un puente sobre el Mosela; la primera mención del puente, conocido como Pont à Mousson , aparece en 1230.

Para enlazar el presente con el pasado, hay que subir a la famosa colina de Mousson y, en el patio del antiguo castillo fortificado, contemplar la ciudad de Pont-à-Mousson y su puente sobre el Mosela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’information touristique Lorrain