Le Grand Tour des Monts et Lacs du Lévézou Pont-de-Salars Aveyron

Découvrez les environs du lac de Pareloup et les paysages vallonnés des Monts du Lévézou ses collines rêveuses, vêtues de champs, de pâtures et de bois, parmi des lacs et rivières aux méandres joueurs. La variété du relief module, en volume et en couleurs, un paysage romantique et multiple qui s’offre au regard du randonneur.

English :

Discover the surroundings of Lake Pareloup and the hilly landscapes of the Monts du Lévézou, its dreamy hills, dressed in fields, pastures and woods, among lakes and rivers with playful meanders. The variety of the relief modulates, in volume and in colours, a romantic and multiple landscape that offers itself to the hiker’s eye.

Deutsch :

Entdecken Sie die Umgebung des Sees von Pareloup und die hügelige Landschaft der Monts du Lévézou mit ihren verträumten Hügeln, die mit Feldern, Weiden und Wäldern bedeckt sind und von verspielten Seen und Flüssen durchzogen werden. Die Vielfalt des Reliefs moduliert in Volumen und Farben eine romantische und vielfältige Landschaft, die sich dem Blick des Wanderers bietet.

Italiano :

Scoprite i dintorni del lago di Pareloup e i paesaggi collinari dei Monts du Lévézou, le sue colline da sogno, coperte di campi, pascoli e boschi, tra laghi e fiumi dai meandri giocosi. La varietà del rilievo modula, nel volume e nei colori, un paesaggio romantico e molteplice che si offre allo sguardo dell’escursionista.

Español :

Descubra los alrededores del lago de Pareloup y los paisajes montañosos de los Montes del Lévézou, sus colinas de ensueño, cubiertas de campos, pastos y bosques, entre lagos y ríos de juguetones meandros. La variedad del relieve modula, en volumen y en colores, un paisaje romántico y múltiple que se ofrece a la mirada del excursionista.

