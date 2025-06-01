Le Grand Tour du Trait à VTT Le Trait Seine-Maritime

Durée : 105 Distance : 13500.0 Tarif :

Cette boucle débute aux confins de Duclair à la maison forestière de la Haye d’Yainville. Au cœur de la forêt du Trait-Maulévrier, vous passerez près de la mare Catelière avant d’atteindre la Haye des Perques, ancienne maison forestière où vous pourrez admirer un pin remarquable.

English : Le Grand Tour du Trait à VTT

This loop starts on the borders of Duclair at the forest house of the Hague d’Yainville. In the heart of the Trait-Maulévrier forest, you will pass near the Catelière pond before reaching the Haye des Perques, a former forest house where you can admire a remarkable pine tree.

Deutsch :

Dieser Rundweg beginnt an der Grenze zu Duclair am Forsthaus von Haye d’Yainville. Im Herzen des Waldes von Trait-Maulévrier kommen Sie am Teich Catelière vorbei, bevor Sie Haye des Perques erreichen, ein ehemaliges Forsthaus, in dem Sie eine bemerkenswerte Kiefer bewundern können.

Italiano :

Questo anello inizia ai margini di Duclair, presso la casa forestale di Haye d’Yainville. Nel cuore della foresta del Trait-Maulévrier, si passa vicino allo stagno della Catelière prima di raggiungere la Haye des Perques, un’antica casa forestale dove si può ammirare un pino straordinario.

Español :

Este bucle comienza en las afueras de Duclair, en la casa forestal de Haye d’Yainville. En el corazón del bosque de Trait-Maulévrier, pasará cerca del estanque de la Catelière antes de llegar a la Haye des Perques, una antigua casa forestal en la que podrá admirar un notable pino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme