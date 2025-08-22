Le grand vroulon Verosvres Saône-et-Loire

Le grand vroulon En VTT assistance électrique Très difficile

Le grand vroulon Centre du village 71220 Verosvres Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 31300.0

Cadre idéal pour se ressourcer en toute sérénité, venez emprunter ses nombreux sentiers qui sillonnent les prairies et les sous-bois et vous conduisent d’un étang à un autre en passant devant plusieurs calvaires.

https://www.tourismevertsvallons.com/ +33 3 85 59 72 24

English :

An ideal place to recharge your batteries in complete serenity, come and take one of the many trails that criss-cross the meadows and undergrowth, leading you from one pond to another and past several calvaries.

Deutsch :

Ein idealer Rahmen, um sich in aller Ruhe zu erholen. Nutzen Sie die zahlreichen Wanderwege, die durch Wiesen und Unterholz führen und Sie von einem Teich zum anderen bringen, vorbei an mehreren Kalvarienbergen.

Italiano :

Un luogo ideale per ricaricare le batterie in tutta tranquillità, venite a percorrere uno dei tanti sentieri che attraversano i prati e il sottobosco, conducendovi da uno stagno all’altro e superando diversi calanchi.

Español :

Un lugar ideal para recargar las pilas en plena tranquilidad, venga a recorrer uno de los numerosos senderos que atraviesan los prados y la maleza, llevándole de un estanque a otro y pasando por varios calvarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data