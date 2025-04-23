Le Grès qui va Boire Fère-en-Tardenois Aisne

Le Grès qui va Boire surveille la route de Paris, que les rois empruntaient pour se rendre à Reims. L’itinéraire mène à la forteresse de Nesles et à l’élégant et romantique château de Fère, qui aurait servi de modèle à l’édification du pont galerie du château de Chenonceau.

English : Le Grès qui va Boire

The « Grès qui va Boire » (Drinking Sandstone) watches over the road to Paris, which the kings used to travel to Rheims. The route leads to the fortress of Nesles and the elegant and romantic Château de Fère, which is said to have served as a model for the construction of the gallery bridge of the Château de Chenonceau.

Deutsch : Le Grès qui va Boire

Der « Grès qui va Boire » (Sandstein, der trinken wird) bewacht die Straße nach Paris, die die Könige auf ihrem Weg nach Reims benutzten. Die Route führt zur Festung von Nesles und zum eleganten und romantischen Schloss von Fère, das angeblich als Vorbild für die Galeriebrücke des Schlosses Chenonceau diente.

Italiano :

Il « Grès qui va Boire » (Pietra arenaria che va a bere) sorveglia la strada per Parigi, che i re percorrevano per recarsi a Reims. Il percorso conduce alla fortezza di Nesles e all’elegante e romantico Château de Fère, che si dice sia servito da modello per il ponte a galleria del Château de Chenonceau.

Español : Le Grès qui va Boire

La « Grès qui va Boire » (Piedra que va a beber) vigila el camino a París, que los reyes solían tomar en su camino a Reims. La ruta conduce a la fortaleza de Nesles y al elegante y romántico castillo de Fère, del que se dice que sirvió de modelo para el puente de la galería del castillo de Chenonceau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France