Le gros hêtre Culey-le-Patry Calvados

Le gros hêtre 14220 Culey-le-Patry Calvados Normandie
Durée : 105 Distance : 5000.0 Tarif :
Randonnée de 5 km autour de Culey le Patry. Allez voir sa belle église romane! Et profitez d’une pause au pied du gros hêtre, arbre majestueux.
http://www.suisse-normande-tourisme.com/ +33 2 31 79 70 45
English : Le gros hêtre
A 5km trail around Culey-le-Patry. Pay a visit to its fine Romanesque church! And take a well-deserved break under the shade of the maginificent giant beech tree.
Deutsch :
Wanderung von 5 km um Culey le Patry. Besuchen Sie die schöne romanische Kirche! Genießen Sie eine Pause am Fuße der großen Buche, einem majestätischen Baum.
Italiano :
5 km di passeggiata intorno a Culey le Patry. Andate a vedere la sua bella chiesa romanica! E fate una pausa ai piedi del grande faggio, un albero maestoso.
Español :
Paseo de 5 km alrededor de Culey le Patry. Vaya a ver su hermosa iglesia románica Y haz un descanso al pie de la gran haya, un árbol majestuoso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme