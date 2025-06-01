Le gros hêtre Culey-le-Patry Calvados

Le gros hêtre 14220 Culey-le-Patry Calvados Normandie

Durée : 105 Distance : 5000.0 Tarif :

Randonnée de 5 km autour de Culey le Patry. Allez voir sa belle église romane! Et profitez d’une pause au pied du gros hêtre, arbre majestueux.

http://www.suisse-normande-tourisme.com/   +33 2 31 79 70 45

English : Le gros hêtre

A 5km trail around Culey-le-Patry. Pay a visit to its fine Romanesque church! And take a well-deserved break under the shade of the maginificent giant beech tree.

Deutsch :

Wanderung von 5 km um Culey le Patry. Besuchen Sie die schöne romanische Kirche! Genießen Sie eine Pause am Fuße der großen Buche, einem majestätischen Baum.

Italiano :

5 km di passeggiata intorno a Culey le Patry. Andate a vedere la sua bella chiesa romanica! E fate una pausa ai piedi del grande faggio, un albero maestoso.

Español :

Paseo de 5 km alrededor de Culey le Patry. Vaya a ver su hermosa iglesia románica Y haz un descanso al pie de la gran haya, un árbol majestuoso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme